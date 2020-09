Han pasado dos semanas, desde que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) abrió la primera fase del proceso para la adquisición de medicamentos e insumos médicos que realizará el gobierno mexicano, a través del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.

El pasado 31 de julio, esa instancia de la ONU formalizó el acuerdo para aplicar en esta megacompra consolidada, sus políticas y procedimientos. Y a partir del 25 de agosto puso a disposición de los interesados, un listado de los insumos requeridos por las autoridades mexicanas, que puede consultarse en la página www.mercado.unops.org.

Diez grupos de medicamentos –para analgesia, anestesia, cardiología, dermatología, endocrinología, enfermedades infecciosas, gastroenterología, ginecología, hematología, inmunoalergia, intoxicaciones, nefrología, neumología, neurología, oftalmología, oncología, otorrinolaringología, planificación familiar, psiquiatría, reumatología y soluciones–, además de material de curación.

Nada, de equipo médico según confirmaron representantes de empresas farmacéuticas que se dieron de alta en el sistema y valoran completar la RFI. La UNOPS mantendrá abierto el registro durante una semana más. Y antes de publicar la convocatoria para la licitación pública internacional, convocará a reuniones informativas con los actores interesados, tanto del mercado nacional como proveedores internacionales

La UNOPS busca fomentar la competencia efectiva, la igualdad de participación y la transparencia, asegurando las mejores condiciones de precio y calidad, sostuvo Fabrizio Feliciano, director para América Latina y el Caribe de esa agencia de las Naciones Unidas, en el oficio ORLCR/2020/FF/1011 remitido al director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, Juan de Villafranca, el pasado 1 de septiembre.

Una invitación… pero sólo a las reuniones informativas, “que serán amplias y abiertas para garantizar la transparencia, la competencia abierta y la participación de todas las empresas interesadas”, ofreció Feliciano.

Anteriormente, De Villafranca y el presidente de la AMELAF, Arturo Morales, habían emplazado a la UNOPS para convocar a un concurso en el que haya piso parejo y se garantice la calidad de los medicamentos. “La AMELAF espera de UNOPS igualdad de condiciones para todos los competidores –extranjeros y nacionales– tanto en términos de elegibilidad y requisitos regulatorios”, reiteró De Villafranca en una respuesta que hizo llegar a Feliciano el pasado 6 de septiembre.

Su principal preocupación es que los proveedores extranjeros no acrediten con el registro y la autorización sanitaria de Cofepris, como se exige a la industria farmacéutica nacional. Y que los fabricantes foráneos cuenten con subsidios estatales. “De incumplirse estas medidas, estos fármacos podrían no ser útiles para la salud de los mexicanos”, advierten.

¿Asuntos a revisar? Las condiciones de entrega, los pagos operativos y financieros, que den seguridad y sustentabilidad de que será una licitación en condiciones de equidad para toda la industria farmacéutica mexicana y absoluta transparencia en todo el proceso, incluyendo los estudios de mercado.

La UNOPS hasta ahora sólo se ha comprometido a informar y convocar a las reuniones informativas con la debida antelación, a fin de que cualquier interesado pueda participar.

Efectos secundarios

ARRANQUE. El INE dio inicio al proceso electoral más grande en la historia contemporánea de México, por el número de votantes, de candidatos y de partidos que podrían participar. El domingo 6 de junio del 2021, más de 95 millones de mexicanos podrán votar para renovar las 500 curules de la Cámara de Diputados. En 29 entidades de la República Mexicana habrá comicios para elegir a 1,063 diputados a los congresos locales y en 15, a los titulares del Poder Ejecutivo. Son 21,368 cargos a elegir, entre los que se cuentan 1,907 presidencias municipales y las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Paradojas de la nueva normalidad: los próximos comicios podrían ser también los menos concurridos, ante el temor ciudadano al contagio por el virus SARS-CoV-2. Las autoridades electorales empiezan a pronunciarse a favor de esquemas de votación electrónica y por campañas sin mítines. Las elecciones más grandes, con ocho partidos en la boleta electoral y –de acuerdo con los especialistas en la materia– muy pocos candidatos independientes. En la víspera, el INE negó la solicitud de registro a Grupo Social Promotor de México, Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México, Fundación Alternativa y México Libre.

INSEGUROS. México Evalúa elaboró un diagnóstico sobre la vigilancia y supervisión ofrecida por el gobierno de la República a Pemex y CFE. Si no hay una mejora sustancial en esos ramos –determinó el think tank encabezado por Edna Jaime– crecerán las pérdidas, que en el primer semestre del 2020 rebasaron los 703,368 millones de pesos. Este documento explica el funcionamiento de las empresas productivas del Estado y de las instancias revisoras. Detecta tres debilidades del gobierno corporativo de esas entidades y propone cambios y mejoras que podrían llevarse a cabo para cumplir con su función de supervisión efectiva. A su juicio, en Pemex, y sobre todo en CFE, no se ha dado el seguimiento estratégico que se requiere.

