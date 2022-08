AMLO, los prejuicios le allanan el camino

Quien esto escribe está convencido de que durante la campaña de 2018 el Presidente Andrés Manuel López Obrador sólo tuvo que marchar por la ruta a la Presidencia que le desbrozaron tantos que hoy aseguran ser sus adversarios.

Con el encarcelamiento del exprocurador Jesús Murillo Karam, va en caballo de hacienda para vender la versión “Encinas” de los hechos y culpas del crimen de septiembre de 2014 contra los muchachos normalistas d Ayotzinapa.

En casi todos los foros las opiniones ilustrada y publicada aceptan la versión “Encinas”, pues los prejuicios nublan su juicio y, otra vez, pese a su presunta oposición, primero su odio al “ancien régime” y desbrozan el camino al Presidente.

Blinken y el pragmatismo de Washington

Estará aquí el Secretario de Estado Anthony Blinken los días 11 y 12 del próximo septiembre para la reunión de Alto Nivel para temas económicos de la relación México-Estados Unidos.

Quizá hay más inquietud aquí que en Washington por el rijoso lenguaje del Presidente López Obrador al hablar de los diferendos en el marco del T-MEC, pues, con sus matices, son pragmáticos los demócratas y los republicanos.

Blinken mirará a los ojos a los funcionarios del Gobierno de México y dirá que amores son acciones y no buenas razones, que no importan los dichos y que, mientras no se dañen sus intereses económicos, ancha es Castilla.

Relatos de dilemas de la gente del Poder

Hace casi una generación, en un Estado del Bajío la población se conmovió por el secuestro de un niño de cinco años, hijo no de familia rica, pero si de una respetada y respetable familia de clase media, la autoridad detuvo a quien llamaba por el rescate.

Tras diez minutos de interrogatorio y una docena de bofetadas, sólo bofetadas, el detenido reveló que al niño lo tenían en un pueblo cercano. Un operativo relámpago permitió rescatarlo y capturar a los secuestradores en sólo 15 minutos.

El comisionado estatal de derechos humanos reclamó las bofetadas. El gobernador le invitó a denunciarlo en la TV estatal y le dijo que el pueblo decidiría quien tenía la razón. El comisionado dijo: “No, la gente aprueba todo en el caso de un niño”. Cosas del México real.

NOTAS EN REMOLINO

Ante la resistencia a la reforma constitucional, ha decidido el Presidente López Obrador tomar el atajo de la iniciativa preferente para que se aprueben que la Guardia Nacional paso a la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa Nacional... La Suprema Corte de Justicia pospuso para el 5 de septiembre la discusión del proyecto para anular la prisión preventiva oficiosa. Así tendrá tiempo el Gobierno para cabildear y evitar la inconstitucionalidad... Penoso que a la SSPC le importe más subrayar que el periodista guerrerense Fedrid Román no fue asesinado por su tarea periodística, sino porque alguien de su familia comerciaba huevo en Chilpancingo, donde una mafia controla el mercado y extorsiona a comerciantes... Lo que faltaba. Ahora harán una consulta entre las familias de los mineros atrapados en la mina carbonífera de Sabinas, Coahuila... Aconsejaba el poeta Manuel Machado: “huid de escenarios, púlpitos, plataformas y pedestales. Nunca perdáis contacto con el suelo, porque sólo así tendréis una idea aproximada de vuestra estatura” ...