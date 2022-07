1. Fuimos 88.6 millones de usuarios de Internet en 2021, equivalentes a 75.6% de la población de seis años o más, un crecimiento de 5.6 millones de usuarios o 4.1% más.

2. La más reciente Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) muestra tendencias, cambios y continuidades en el incremento de la conectividad en México, pero también extraños ajustes en las cifras.

3. La pandemia ha marcado inevitablemente el crecimiento de usuarios de Internet en México durante los primeros años del presidente López Obrador, que aceleró la transformación digital y la necesidad de estar conectados para trabajar, estudiar o tener acceso al esparcimiento. Pero el crecimiento sólo ha sido de 6% en tres años.

4. La tendencia es que hay más usuarios de la red, más población con acceso, más personas conectadas de todas las edades, con un ascenso relevante en el grupo etario de 55 años y más que ya alcanzó 42.4% en 2021.

5. Más Internet: también hay más usuarios de la red conectados todos los días de la semana (89.2%), cada vez más horas al día (4.8 horas en promedio), cada vez más a través de un smartphone (96.8%) y cada vez menos a través de una computadora portátil (31.8%) o de escritorio (15.4%).

6. Continúa sin cambios que los entornos urbanos (81.6%) siguen estando más conectados que los espacios rurales (56.5%).

7. Exclusión digital. Asimismo, los estados de la República con menos usuarios de Internet o más desconectados siguen siendo históricamente los mismos año con año: Chiapas (46.1%), Oaxaca (56.9%), Guerrero (61.4%) y Michoacán (66.8%).

8. Veracruz dio la sorpresa, pues de tener 58.9% de usuarios de Internet en 2020, creció 8.2 puntos porcentuales para ubicarse en 67.1% en 2021.

9. La Ciudad de México, a pesar de tener la mayor infraestructura digital y un entorno competitivo vibrante con el mayor número de operadores de servicios de telecomunicaciones, sólo 88.3% de la población es usuaria de Internet, lo cual no le hace justicia a una entidad que concentra y centraliza la mayor cantidad de actividades de gobierno, empresariales y culturales.

10. Nuevo León, que lideró la ENDUTIH hace un año, no sólo no creció sino incluso decreció en el número de usuarios de Internet (84.5% en 2020 vs. 84.2% en 2021) y fue superado por la CDMX, Baja California y Sonora. Lo anterior demuestra que el abandono de la política de inclusión digital en los estados afecta los niveles de conectividad y bienestar de la población, y que en materia TIC y de digitalización es muy fácil tanto estancarse y retroceder como remontar el desarrollo.

11. Durango se desplomó en sólo un año: pasó de 76.7% de usuarios de la red en 2020 a 70.9% en 2021.

12. Los principales usos de Internet siguen siendo para comunicarse (93.8%), para buscar información y acceder a redes sociales (89.9%) y para el entretenimiento (88.5%), sin novedad respecto de años precedentes.

13. Vender (12.6%), hacer operaciones bancarias (24.5%) y pagar (25.6%) en línea son las actividades menos frecuentes de los usuarios de Internet, lo cual es una oportunidad para impulsar la inclusión financiera, la digitalización de las pymes, la confianza y la ciberseguridad de la red.

14. Ajustes en las estadísticas: el Inegi realiza la encuesta en colaboración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pero han realizado algunos ajustes al número de usuarios y hogares con acceso a Internet, según se aprecia de comparar las dos más recientes ENDUTIHs.

15. ¿Cifras maquilladas? El año pasado difundieron que a finales de 2020 había 84.1 millones de usuarios de Internet, pero en el comunicado de prensa de este año en la gráfica se aprecia que en 2020 hubo 83 millones de usuarios, es decir, una diferencia ajustada a la baja de 1.1 millones de usuarios.

Lo mismo se detecta en los hogares conectados. Hace un año se informó que a finales de 2020 había 21.8 millones de hogares con Internet, pero la información más reciente dada a conocer dice que en 2020 había 21.4 millones de hogares. Se trata de 400 mil hogares menos, pero hace un año era una cifra más esperanzadora.

Hay que preguntarle tanto al Inegi como al IFT por qué ocurrió ese ajuste que no es menor y por qué no lo explica en su metodología y ficha técnica.

