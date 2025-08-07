Wall Street termina mixto; Nasdaq avanza con fuerte impulso de Apple

Los tres principales índices de Wall Street cerraron mixtos las negociaciones de este jueves. El Nasdaq esquivó las pérdidas gracias al fuerte impulso de los títulos de Apple, mientras que sus pares bajaron, con los operadores mostrando cautela sobre el momento del mercado.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, cayó 0.51% a 43,968.64 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, bajó 0.08% a 6,340.00 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico subió 0.35% a 21,242.70 puntos.

Las acciones de Apple (+3.18%) subieron, extendiendo el repunte de más de 5% observado a media semana, por la expectativa que ha generado su compromiso de inversión por 600,000 millones de dólares en Estados Unidos por cuatro años, celebrado por Donald Trump.

El republicano también anunció un gran arancel de alrededor de 100% a las importaciones de semiconductores, pero dijo que no se aplicaría a las empresas que están fabricando en Estados Unidos o se han comprometido a hacerlo. Nvidia (+0.81%) y AMD (+5.69%) subieron.

En el lado contrario de la jornada, las acciones de la farmacéutica Ely Lilly (-14.14%) bajaron pese a que superó las expectativas de utilidades e ingresos y elevó su guía anual de resultados, tras un informe sobre orforglipron, su tratamiento experimental oral para perder peso.

En los indicadores, el número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo en los siete días que finalizaron el 2 de agosto aumentó en 7,000, hasta alcanzar 226,000. El dato continuó cerca del mínimo del año y superó al previsto por el consenso de 221,000.

El índice S&P 500 ha repuntado casi 30% desde sus mínimos de abril. Si bien más 80% de los componentes que han reportado resultados han superado las proyecciones del consenso, los inversionistas comienzan a mostrar cautela por el amplio repunte de las acciones.

Seis de los cinco sectores principales del S&P 500, cerraron la jornada con ganancias. Salud y Finanzas lideraron las pérdidas, mientras que servicios públicos encabezó las ganancias. En el Dow Jones, las acciones de Salesforce Inc (-3.33%) encabezaron las pérdidas.