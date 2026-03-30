Wall Street inicia la semana buscando un repunte tras una sesión de fuertes descensos

Los principales índices de Wall Street suben la mañana de este lunes. Los promedios avanzan en una sesión volátil, después de los fuertes descensos del viernes, en un mercado animado tras los comentarios del presidente Donald Trump sobre las conversaciones con Irán.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.63% en 45,452.77 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, avanza 0.13% a 6,377.13 puntos. El Nasdaq Composite ges mueve 0.13% 20,900.19 unidades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país continúa en conversaciones con un "régimen más razonable" para poner fin a la guerra, pero reiteró su advertencia de que se abra el estrecho de Ormuz o podría haber ataques a infraestructura energética.

Nueve de los 11 principales sectores del S&P 500 avanzan. Destacan las empresas del sector financiero (+1.64%) después de que el Departamento del Trabajo de Estados Unidos publicó directrices sobre la inversión de fideicomisarios en activos alternativos como bitcoin.

Si bien la semana será un poco más corta, está prevista la publicación de una serie de datos importantes sobre el mercado laboral, entre las que destacan las cifras de empleo no agrícola de marzo, que se espera que aporten más ⁠información para la Reserva Federal.