La UE podría reactivar medidas de la crisis energética de 2022 como respuesta a guerra en Irán

La Unión Europea está considerando reactivar las medidas contra la ⁠crisis energética que aplicó en 2022, cuando Rusia recortó drásticamente el suministro de gas, para hacer frente a la perturbación que se está produciendo en los mercados energéticos a causa de la guerra de Irán, dijo este martes el responsable de Energía ⁠del bloque.

Tras una reunión virtual de los ministros ⁠de Energía de los países de la UE para debatir su respuesta, el comisario de Energía de la UE, Dan Jørgensen, dijo que los planes incluían propuestas para limitar las tarifas de la red y los impuestos sobre la electricidad.

"No sabemos cuánto durará esta crisis. Y como no sabemos cuál será su alcance, también estamos preparando diferentes opciones y posibilidades que se asemejan más a las que utilizamos durante la crisis de 2022", afirmó.

La UE introdujo un conjunto de políticas de emergencia en 2022, después de que Rusia cortó el suministro de gas tras su invasión a gran escala de Ucrania. Entre ellas se incluían un límite máximo de los precios del gas en toda la UE, un impuesto sobre las utilidades extraordinarias de las empresas energéticas y objetivos para frenar la demanda de gas.

Jørgensen señaló que la guerra en Irán probablemente provocaría una perturbación prolongada en los mercados energéticos.

"No será breve, porque, aunque mañana se alcanzara la paz, seguiría habiendo consecuencias, ya que la infraestructura energética de la región ha quedado devastada por la guerra", dijo a los periodistas tras la reunión de ministros de la UE.

La fuerte dependencia de Europa del combustible importado la deja expuesta al impacto del conflicto de Oriente Medio en los precios mundiales de la energía. Los precios del gas en Europa han subido más de un 70% desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

El cierre del estrecho de Ormuz no ha afectado directamente al suministro de petróleo crudo y gas natural del bloque, ya que Europa importa la mayor ⁠parte de esas fuentes de energía de proveedores fuera de Oriente ⁠Medio.

El combustible de aviación, el más vulnerable

Jørgensen dijo ⁠que Bruselas estaba especialmente preocupada a corto plazo por el suministro europeo de productos petroleros refinados, como el combustible para aviones y el ⁠diésel.

Los últimos envíos de queroseno que atravesaron el estrecho de Ormuz antes de su cierre deberían llegar a Europa alrededor del 10 de abril, según Benedict George, responsable de productos europeos en Argus Media.

"No hay un riesgo realista de que se agote" el combustible para aviones, dijo George a Reuters, añadiendo que las reservas de los países europeos pueden cubrir hasta tres meses de demanda de queroseno.

Sin embargo, "las reservas podrían caer a un nivel en el que se produzca casos de escasez localizada" o precios elevados y volátiles, señaló.

La UE obtiene alrededor del 15% de su queroseno de proveedores de Oriente Medio.

En una ⁠carta enviada antes de la reunión del martes, Jørgensen pidió a los gobiernos que retrasaran el mantenimiento no urgente de las refinerías para intentar mantener el flujo de suministro de productos petroleros.