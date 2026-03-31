Mercado Libre invertirá 750 millones de dólares en Chile en 2026

MercadoLibre ⁠anunció una inversión de 750 millones de dólares ⁠en Chile para ⁠este año, un 30% de aumento respecto al 2025, de acuerdo a un comunicado enviado el martes por el gobierno.

Durante un acto en instalaciones de la empresa, el presidente José Antonio Kast destacó que la medida va a generar 1,200 nuevos puestos de trabajo.

"Valoramos mucho la inversión, porque en estos ⁠tiempos difíciles lo ⁠que necesita ⁠Chile es que vuelvan ⁠a creer en nuestra Nación", dijo el mandatario.

La inversión busca fortalecer la infraestructura logística, la plataforma de comercio electrónico y el ⁠ecosistema fintech de la compañía, detalló el comunicado.