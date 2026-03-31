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Mercado Libre invertirá 750 millones de dólares en Chile en 2026
El presidente de Chile, José Antonio Kast, destacó que la medida va a generar 1,200 nuevos puestos de trabajo.
MercadoLibre anunció una inversión de 750 millones de dólares en Chile para este año, un 30% de aumento respecto al 2025, de acuerdo a un comunicado enviado el martes por el gobierno.
Durante un acto en instalaciones de la empresa, el presidente José Antonio Kast destacó que la medida va a generar 1,200 nuevos puestos de trabajo.
"Valoramos mucho la inversión, porque en estos tiempos difíciles lo que necesita Chile es que vuelvan a creer en nuestra Nación", dijo el mandatario.
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La inversión busca fortalecer la infraestructura logística, la plataforma de comercio electrónico y el ecosistema fintech de la compañía, detalló el comunicado.