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Mercado Libre invertirá 750 millones de dólares en Chile en 2026

El presidente de Chile, José Antonio Kast, destacó que la medida va a generar 1,200 nuevos puestos de trabajo.

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Reuters

MercadoLibre ⁠anunció una inversión de 750 millones de dólares ⁠en Chile para ⁠este año, un 30% de aumento respecto al 2025, de acuerdo a un comunicado enviado el martes por el gobierno.

Durante un acto en instalaciones de la empresa, el presidente José Antonio Kast destacó que la medida va a generar 1,200 nuevos puestos de trabajo.

"Valoramos mucho la inversión, porque en estos ⁠tiempos difíciles lo ⁠que necesita ⁠Chile es que vuelvan ⁠a creer en nuestra Nación", dijo el mandatario.

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La inversión busca fortalecer la infraestructura logística, la plataforma de comercio electrónico y el ⁠ecosistema fintech de la compañía, detalló el comunicado.

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