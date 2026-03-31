Agricultores de EU plantarán menos maíz ante alza de los fertilizantes por la guerra en Irán

Los agricultores estadounidenses tienen previsto sembrar menos maíz y más soja este año, ⁠informó el Departamento de Agricultura (USDA), porque la guerra con Irán está provocando un alza de los precios de los fertilizantes y el combustible, lo que supone otro golpe para un sector que ⁠ya atraviesa dificultades.

La agencia publicó este ⁠martes su primera estimación del año sobre la superficie de cultivo basada en encuestas, en un informe prospectivo sobre siembras, junto con los datos trimestrales sobre las existencias de cereales de Estados Unidos.

Los analistas advirtieron que las estimaciones de siembra, obtenidas de encuestas a agricultores realizadas en la primera quincena de marzo, no podían tener plenamente en cuenta las perturbaciones y los efectos sobre los precios causados por la guerra. La agencia podría reducir aún más su estimación para el maíz, señalaron.

"Debido a lo que está sucediendo en el mercado de los fertilizantes y al momento en que se realizó la encuesta, esta es probablemente la cifra más alta de superficie sembrada de maíz que veremos este año", dijo Jake Hanley, director general y especialista sénior en carteras de Teucrium Trading.

El maíz y el trigo requieren fertilizantes más costosos, lo que los hace menos atractivos para los agricultores que la soja, después de que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha cortado el suministro crítico de nitrógeno del golfo Pérsico a los agricultores de todo el mundo.

El aumento de los costos de los fertilizantes es la más reciente dificultad para los agricultores, que ya se enfrentan a precios bajos de ⁠los cereales, facturas cada vez más altas por otros ⁠insumos y la incertidumbre sobre la ⁠demanda china de cultivos estadounidenses.

La guerra comercial iniciada por el Gobierno del presidente Donald Trump el año pasado ⁠alteró drásticamente las ventas de exportación de soja estadounidense a China, el mayor importador mundial.

Los agricultores tienen previsto sembrar 95,338 millones de acres de maíz este año (38,57 millones de hectáreas), frente a los 98,788 millones de acres de 2025, y 84,7 millones de acres de soja, frente a los 81,215 millones de acres del año pasado, según el USDA

Los analistas esperaban que las perturbaciones derivadas del conflicto con Irán redujeran aún más la superficie dedicada al maíz. En una encuesta ⁠de Reuters, esperaban una siembra de maíz de 94.371 millones de acres y una de soja de 85.549 millones de acres.