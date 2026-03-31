ONG acusan ocultamiento en derrame del Golfo de México y señalan origen desde febrero

Organizaciones ambientales y de la sociedad civil denunciaron que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México habría iniciado desde febrero en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), y no en marzo como sostuvo el gobierno federal, lo que —advirtieron— implica un posible ocultamiento de información con consecuencias para las comunidades costeras.

En un posicionamiento publicado el 30 de marzo, colectivos como Greenpeace México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Alianza Mexicana contra el Fracking señalaron que existen evidencias satelitales y operativas que ubican el inicio del vertido a inicios de febrero frente a las costas de Campeche.

Según la investigación, desde el pasado 6 de febrero se detectaron manchas de hidrocarburo en la zona marina sobre el ducto “OLD AK C”, una línea activa de 36 pulgadas que transporta crudo entre la plataforma Akal-C y la terminal marítima Dos Bocas.

Un día después, el buque “Árbol Grande”, especializado en reparación de ductos y operado por una empresa contratista de Pemex, permaneció durante ocho días en el sitio, mientras imágenes satelitales mostraban una mancha que para el 19 de febrero alcanzaba casi 300 kilómetros cuadrados.

Las organizaciones indicaron que también se observaron embarcaciones realizando maniobras de dispersión, lo que evidenciaría que existía conocimiento del derrame; sin embargo, no se emitió una alerta pública en ese momento.

Impacto en costas y comunidades

También, se explicó que el hidrocarburo comenzó a llegar a las costas a inicios de marzo, afectando progresivamente a Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Para el 21 de marzo, se habían documentado al menos 630 kilómetros de litoral impactado, incluyendo playas, manglares, arrecifes y zonas pesqueras.

Según el pronunciamiento, la falta de información oportuna impidió que las comunidades costeras se prepararan para la llegada del contaminante, lo que agravó los daños ambientales y económicos.

“Se omitió alertar a las comunidades sobre la magnitud real del vertido, su origen probable y sus riesgos”, acusaron.

Las organizaciones señalaron que, en su conferencia del 26 de marzo, autoridades federales atribuyeron el derrame a tres posibles fuentes: un buque no identificado y dos emanaciones naturales de hidrocarburos.

No obstante, sostuvieron que la presencia de un buque especializado operando directamente sobre el ducto, junto con la magnitud de la mancha, contradice la hipótesis de causas naturales o inciertas.

“Es una falsedad oficial sobre la cronología y el origen probable del vertido”, afirmaron.

Además, el documento advirtió que la omisión de información podría contravenir el “Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos”, que obliga a notificar de inmediato, identificar la fuente y coordinar una respuesta institucional.

A juicio de las organizaciones, no transparentar el origen del derrame también podría diluir responsabilidades sobre la reparación del daño ambiental.