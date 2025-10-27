Títulos de Qualcomm suben más de 12% tras anunciar chips de IA

Las acciones de Qualcomm, fabricante de semiconductores, software y servicios para tecnologías inalámbricas, se disparan la jornada de este lunes en Wall Street.

El impulso se da luego tras conocer que la tecnológica lanzará nuevos chips aceleradores de inteligencia artificial (IA), lo que marca una nueva competencia para Nvidia y AMD, que hasta ahora ha dominado el mercado de semiconductores para IA.

Luego de la noticia, los papeles de Qualcomm suben 12.44% y un precio de 189.9 dólares por unidad, con lo que se encamina a registrar su mayor alza desde 9 de abril, cuando escaló 15.19 por ciento.

Los chips de IA son un cambio con respecto a Qualcomm, que hasta ahora se ha centrado en semiconductores para conectividad inalámbrica y dispositivos móviles, no en centros de datos masivos.

Qualcomm dijo que tanto el AI200, que saldrá a la venta en 2026, como el AI250, planeado para 2027, pueden venir en un sistema que llena un rack de servidor completo refrigerado por líquido.

Por su parte, los papales de NVIDIA escalan 2.29% y cotizan en 190.52 dólares y los de AMD mejoran 1.24% a 256 dólares.