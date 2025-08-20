Donald Trump compra bonos de Qualcomm, Home Depot, Meta

El presidente estadounidense Donald Trump adquirió bonos corporativos de empresas como Qualcomm, Home Depot, T-Mobile, United Health y Meta Platforms.

Trump compró deuda en tramos de al menos 500 mil dólares dólares de Qualcomm, Home Depot, United Health y T-Mobile, así como al menos 250 mil dólares de deuda de Meta, todo ello en febrero de este año.

Las adquisiciones también incluyen bonos municipales con ventajas fiscales emitidos por gobiernos locales y estatales y autoridades de transporte, de acuerdo con un documento de la Casa Blanca presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental.

Las acciones de estas empresas operan en su mayoría a la baja en la sesión del miércoles en el mercado bursátil de Estados Unidos, Qualcomm caía 1.01%, bajaba 0.90% y Meta caía 0.92%, mientras que T-Mobile subía 1%.