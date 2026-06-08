Precios del petróleo suben más de 3% tras ataques israelíes contra Irán y Líbano

Los precios del crudo subían más de un 3% el lunes, ya que los nuevos ataques israelíes contra Irán y Líbano reducían las esperanzas de un fin inminente de la guerra a gran escala.

Por la mañana, los futuros del Brent ganaban 3.08 dólares, o un 3.3%, a 96.17 dólares el barril, mientras que los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraban 3.37 dólares, o un 3.7%, a 93.91 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió el lunes que Israel e Irán "dejen de disparar inmediatamente", tras una serie de ataques que amenazan con arruinar los esfuerzos liderados por Washington para negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

Israel bombardeó una planta petroquímica en el suroeste de Irán que, según afirmó, se utilizaba para producir misiles balísticos, y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró que el país respondió con un ataque dirigido contra una instalación israelí similar en la ciudad de Haifa.

El intercambio se produjo tras los ataques israelíes contra bastiones de Hezbolá, grupo respaldado por Irán, en Beirut durante el fin de semana. Teherán ha afirmado en repetidas ocasiones que cualquier acuerdo con Washington para poner fin al conflicto debe incluir el cese de la campaña israelí en Líbano.

"Con Irán e Israel intercambiando disparos, al mercado le preocupa que los flujos a través del estrecho puedan seguir restringidos durante más tiempo, lo que eleva los precios del petróleo", afirmó Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Cerca de una quinta parte del suministro diario mundial de petróleo y gas natural licuado pasaba por el estrecho de Ormuz, frente a las costas de Irán, antes de que los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel a finales de febrero desencadenaran la última escalada del conflicto en Oriente Medio.

Las alzas de los precios del petróleo del lunes compensaban las pérdidas del viernes, cuando los precios cayeron ante las esperanzas de una distensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. El Brent ha subido un 33% desde el inicio del conflicto hace poco más de 100 días, mientras que el WTI ha ganado un 40%. En abril, el Brent alcanzó un máximo superior a los 126 dólares por barril.