Peso mexicano se deprecia contra el dólar tras cifras de nóminas no agrícolas de EU

El peso mexicano se deprecia contra el dólar la mañana de este viernes. La divisa local cae por tercera jornada consecutiva, en un mercado preocupado por la guerra contra Irán, que analiza además indicadores económicos publicadas esta mañana en Estados Unidos.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.8511 unidades por dólar. Comparado con el cierre de 17.7900 unidades de ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), el movimiento significa para la moneda una pérdida de 6.11 centavos o 0.34 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.9181 unidades y un nivel mínimo de 17.6377. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una canasta de seis monedas, sube 0.05% a 99.09 puntos.

Las nóminas no agrícolas estadounidenses disminuyeron en 92,000 puestos de trabajo ⁠en febrero, contrario al ⁠incremento de ⁠59,000 posiciones laborales previsto por los economistas, con ⁠lo que la tasa de desempleo subió a 4.4% desde un nivel previo del4.3 por ciento.

"La nóminas no agrícola Estados Unidos será el catalizador absoluto de la tendencia intradía", dijo Felipe Mendoza, analista de Mercados de EBC Financial Group. Añadió que un dato más débil significativamente "confirmaría el enfriamiento de la economía estadounidense".

Otro dato publicado en Estados Unidos mostró que las ventas minoristas se redujeron en enero 0.2% frente al mes ⁠anterior, aunque esa cifra fue ligeramente mejor a la caída de 0.3% esperada. Los datos muestran una economía menos fuerte para enfrentar una guerra.

"Hoy, el peso cede terreno a medida que las tensiones en Oriente Medio impulsan la salida de flujos desde las divisas de economías emergentes hacia el dólar. El soporte y la resistencia se ubican en 17.63 y 17.91 respectivamente", dijo Monex Grupo Financiero en una nota.