Peso mexicano termina sin cambios frente al dólar a la espera de cifras laborales en EU

El peso mexicano terminó estable contra el dólar las operaciones de este miércoles. Pese al debilitamiento del billete verde, la divisa local cerró prácticamente sin cambios, en un mercado que asimiló uno de los datos laborales estadounidenses en la agenda esta semana.

El tipo de cambio terminó esta sesión en el nivel de 18.7194 unidades por dólar. Frente a un registro de 18.7204 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significó para la moneda una pequeña mejora, menor a 0.01 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.7813 unidades y un nivel mínimo de 18.6572. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, cedió 0.16% a 98.16 puntos.

La encuesta JOLTS de ofertas de empleo en Estados Unidos para julio mostró un total de 7.181 millones de vacantes, menos que 7.380 millones previstas y que las 7.357 millones de junio. El dato muestra desaceleración en la demanda y apoyó la apuesta de recorte de tasas.

La herramienta Fed Wach, de CME Group, que sigue las apuestas de los operadores sobre las decisiones de la Reserva Federal (Fed), a través de los futuros de la tasa de fondeo federal, descuenta que un recorte de 25 puntos básicos este mes con 95.6% de probabilidad.

Los datos JOLTS son los primeros de un grupo de indicadores laborales relevantes de Estados Unidos en la agenda de esta semana, y que culminarán con la divulgación de las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, el viernes, referencias para la política monetaria.

"El tipo de cambio tuvo una jornada sin grandes cambios, presionado en la sesión europea a 18.78 para luego regresar a la media móvil de 50 días en 18.70. El mayor volumen se dio en 18.72", destacó Juan Carlos Cruz Tapia, fundador de la iniciativa México Financiero.

El mercado se prepara para conocer más dato de empleo esta semana, tras unas cifras JOLTS por debajo de lo esperado, añadió el experto. "Adicionalmente, se publicó el Beige Book de la Fed, mostrando un crecimiento escaso en la actividad económica en Estados Unidos.

"Hacia el overnight, prevemos un rango entre 18.65 y 18.74 pesos, considerando el retroceso del dólar, a la espera de conocer las nóminas ADP mañana y, en México, datos de la inversión fija bruta", destacaron en un reporte los expertos de Monex Grupo Financiero.