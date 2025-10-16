Precio del bitcoin cae por tensión comercial y aversión al riesgo

El Bitcoin cayó más de 2% el jueves, ubicándose en su nivel más bajo en más de seis semanas y extendió las pérdidas debido a la aversión al riesgo causada por las renovadas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

La cripto más grande por capitalización de mercado bajó del nivel de los 110,000 dólares y se ubicó en 108,651.30 dólares, una caída de 2.53%, según Investing.

La caída fue desencadenada principalmente por la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 100% a China, lo que aumentó las preocupaciones del mercado sobre una renovada guerra comercial.

Estados Unidos y China comenzaron el martes a cobrar tarifas portuarias adicionales a las empresas de transporte marítimo, lo que convierte a alta mar en un frente clave en la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

Además, los inversionistas se mantienen a la expectativa después de que el cierre del gobierno en Estados Unidos cumpliera dos semanas sin solución.

El bitcoin también fue vulnerable a la toma de ganancias después de alcanzar máximos históricos por encima de 126,000 dólares a principios de este mes.

El bitcoin y otras criptomonedas acumulan pérdidas esta semana después de una liquidación récord de 16,000 millones en posiciones largas la semana pasada.

El índice de miedo y codicia de criptomonedas de CoinMarketCap, que analiza el sentimiento del mercado, se mantiene en “miedo” para esta semana, señalando una cautela sostenida en el mercado.

Otras criptos también se debilitaron. Ethereum, la segunda más importante, cayó 2.39% a 3,878.24 dólares, mientras que XRP (Ripple) bajó 4.05% y BNB perdió 1.3 por ciento.

Solana y Cardano perdieron 4.80 y 3.58%, respectivamente.