Petróleo sube hasta 4% y se encamina a su mayor alza semanal desde la invasión rusa de Ucrania

El ⁠petróleo se encaminaba este viernes a su mayor alza semanal desde que ⁠Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, ya que el conflicto en Oriente Medio mantiene bloqueadas las exportaciones de energía y ⁠el transporte marítimo a través del vital ⁠estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo Brent han ganado un 20% esta semana, por un 25% de los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI).

A las 09:53 GMT, el Brent avanzaba 2.09 dólares, o un 2.45%, a 87.5 dólares por barril, mientras que el WTI subía 3.76 dólares, o un 4.64%, a 84.77 dólares. Ambos índices tocaron sus niveles más altos desde julio de 2024.

El ministro de Energía de Qatar declaró al Financial Times que espera que todos los productores de energía del golfo Pérsico suspendan las exportaciones en unas semanas, una medida que, según él, podría llevar el precio del petróleo a 150 dólares el barril, según una entrevista publicada este viernes.

El petróleo comenzó su fuerte repunte después de que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el sábado, lo que llevó a Teherán a detener el paso de los petroleros por el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del suministro diario mundial de petróleo.

Desde entonces, el conflicto se ha extendido por las principales zonas productoras de energía de ⁠Oriente Medio, lo que ha interrumpido la producción ⁠y obligado a cerrar refinerías y plantas ⁠de gas natural licuado.

"Cada día que pasa, la paralización de las actividades en Ormuz tendrá ⁠dos repercusiones importantes en el petróleo: la imposibilidad de almacenar 20 millones de barriles al día y la falta de flujo hacia el mundo, lo que podría hacer subir los precios mundiales de la energía", afirmó Priyanka Sachdeva, analista senior de mercados de Phillip Nova.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a Reuters en una entrevista exclusiva el jueves que no le preocupa el aumento de los precios de la ⁠gasolina en su país relacionado con el conflicto, afirmando que "si suben, suben" y que la operación militar estadounidense era su prioridad.