Peso avanza 2.57 ctvs; esperan menos ajustes

El peso se apreció frente al dólar por segundo día consecutivo el jueves, luego de darse a conocer que Banco de México recortó la tasa de interés en línea con las expectativas.

La moneda local se ubicó en 18.5647 pesos por dólar, una apreciación de 0.14%, o 2.57 centavos, de acuerdo con información del banco central.

Por su parte, el índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de divisas, se depreció 0.50% en 99.70 puntos, luego de ubicarse por dos días seguido por encima de las 100 unidades.

De acuerdo con analistas de Monex Casa de Bolsa, el tipo de cambio fluctuó entre 18.54 y 18.66 pesos por billete verde. “El peso se benefició de la expectativa de que la Junta de Gobierno de Banxico podría moderar su flexibilización monetaria en próximas reuniones” escribieron.

La jornada estuvo marcada por la reunión de política monetaria de Banco de México, en la que los miembros de la Junta de Gobierno decidieron recortar en 25 puntos base la tasa de interés, ubicándola en 7.25 por ciento.

En el comunicado posterior a la decisión, la Junta de Gobierno del banco central dejó la puerta abierta a más ajustes, evaluando los diferentes factores que pudieran seguir acelerando la inflación.

“Con esta información creemos que es factible ver otro recorte de 25 puntos base antes de fin de año”, escribió Jaime Álvarez, vicepresidente de inversiones en Skandia, en un reporte.

En tanto, analistas de Banco Ve Por Más destacaron que todo apunta a que no hay más espacio para extender el ciclo bajista.