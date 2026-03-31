China y Pakistán proponen un plan de paz para Medio Oriente

Beijing. Para restablecer la paz y estabilidad en el Golfo y Oriente Medio, China y Pakistán presentaron una propuesta conjunta de cinco puntos, después de que el ministro de Asuntos Exteriores paquistaní viajara a Beijing el martes para recabar el apoyo chino a los titubeantes esfuerzos del país por negociar el fin de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Mientras se reunían los ministros de Exteriores de China, Wang Yi, y de Pakistán, Ishaq Dar, ambos países instaron al rápido inicio de conversaciones de paz y al restablecimiento de la navegación normal en el estrecho de Ormuz.

Alto el fuego

Pakistán, que comparte una frontera de más de 900 km con Irán, se ha convertido en un mediador clave, basándose en su acercamiento al presidente estadounidense Donald Trump y en su reputación como actor relativamente neutral con vínculos de larga data con Irán.

La iniciativa enfatiza que deben salvaguardarse la soberanía, la integridad territorial, la independencia nacional y la seguridad de Irán y los países del Golfo, y pide la protección de los civiles, la infraestructura civil y las instalaciones nucleares pacíficas.

“El diálogo y la diplomacia son las únicas vías viables para resolver conflictos”, afirmaron ambos países.