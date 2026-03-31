México empata 1-1 con Bélgica en partido de preparación para el Mundial 2026

La selección de futbol de México igualó 1-1 este martes ante Bélgica en un duelo preparatorio para el Mundial de 2026, disputado en el estadio Soldier Field, en Chicago.

Jorge Sánchez puso en ventaja al equipo mexicano al minuto 18. Dodi Lukebakio emparejó por la escuadra belga al 46.

México llegó a este partido sin haber recibido gol en sus cuatro duelos anteriores sostenidos en 2026; el Tri no había encajado gol desde que enfrentó a Paraguay en noviembre.

La racha de imbatibilidad de la selección dirigida por Javier "El Vasco" Aguirre terminó en 440 minutos.

Alineaciones:

México: Raúl Rangel - Jorge Sánchez (Israel Reyes 69'), César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo - Erik Lira, Álvaro Fidalgo (Obed Vargas 69'), Brian Gutiérrez (Erick Sánchez 84'), Orbelín Pineda (Roberto Alvarado 69') - Julián Quiñones (Alexis Vega 69'), Raúl Jiménez (Armando González 68'). DT Javier Aguirre.

Bélgica: Matz Seis - Timothy Castagne (Thomas Meunier 63'), Koni De Winter (Zeno Debast 73'), Nathan Ngoy (Arthur Theate 72'), Maxim De Cuyper (Alexis Saelemaekers 72') - Axel Witsel (Nicolas Raskin 63'), Youri Tielemans (Amadou Onana 63') - Dodi Lukebakio (Lucas Stassin 72'), Kevin De Bruyne (Joaquin Seys 74'), Mika Godts (Jérémy Doku 63') - Loïs Openda (Charles de Ketelaere 63'). DT Rudi García.