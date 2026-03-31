Un mes después del comienzo de las hostilidades en el Medio Oriente, se han generalizado los indicadores de turbulencia a lo largo de la economía estadounidense. Comenzando por la bolsa de valores, tanto el índice Dow Jones como el S&P 500 han bajado durante cinco semanas consecutivas, una corrección mayor de 10 por ciento desde sus alzas más recientes. Esto es peor que la caída causada por el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022.

Los precios del petróleo han cruzado la barrera de los $100 por barril, con la gasolina regular, sin plomo en Estados Unidos arriba de $4 por galón, en medio de preocupación de que la reducción de inventarios, de persistir el cierre del estrecho de Ormuz, los precios del crudo subirán aún más.

Asimismo, el aumento en el precio de los energéticos, además del impacto sobre el costo del transporte, está afectando otros sectores y actividades. Por ejemplo, el impacto sobre la agricultura se siente a través de la escasez y costo creciente de los fertilizantes, mientras que los precios del aluminio han subido por el cierre en Qatar de las plantas de producción. Qatar también produce un tercio de la demanda de fertilizantes. Otro sector clave son los plásticos, con los aumentos de precios en las fibras sintéticas, tales como el poliéster, conduciendo a un aumento en los precios del algodón, como sustituto.

Casi todas las predicciones sobre las consecuencias de la turbulencia se centran alrededor de la desaceleración en el crecimiento económico que pueden causar los aumentos de los precios, los cuales pueden convertirse en un brote inflacionario. Pero todos los pronósticos están precedidos por un enorme “si” condicional, la esperanza que “la guerra terminará pronto.”

*El autor es analista y consultor internacional, ex-director de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español, UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.