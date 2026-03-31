Maíz y Soya suben por menor cosecha en Estados Unidos

Los futuros de soya y maíz de la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) registraron un alza el martes, luego de que dos informes gubernamentales de gran interés pronosticaran una sólida demanda de maíz e indicaron que los agricultores estadounidenses sembrarían menos maíz y más soya esta primavera que el año pasado.

Los agricultores tienen previsto sembrar 95.338 millones de acres de maíz, una cifra inferior a los 98.788 millones de acres del año pasado, según informó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en un informe sobre siembras previstas.

Los analistas consultados por Reuters esperaban una cifra de 94.371 millones de acres.

La agencia publicó el martes su primera estimación de la superficie cultivada en Estados Unidos del año, basada en encuestas, en un informe sobre siembras previstas, junto con datos trimestrales sobre existencias de grano en aquella nación.

La encuesta recopiló datos sobre las decisiones de siembra de los agricultores del país, durante las primeras semanas de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha provocado un aumento en los precios de los fertilizantes y el combustible, lo que afecta el precio de los insumos

El maíz y el trigo requieren fertilizantes más costosos, lo que los hace menos atractivos para los agricultores que la soya, ya que la guerra interrumpe los envíos mundiales.

El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subió 1.87%, hasta los 6.1838 dólares por bushel. La soya subió 1.14%, hasta los 11.7225 dólares por bushel, mientras que el maíz aumentó 0.77%, hasta los 4.5850 dólares por bushel.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró el martes que los próximos días en la guerra contra Irán serían decisivos y advirtió a Teherán que el conflicto se intensificaría si no llegaba a un acuerdo en breve.