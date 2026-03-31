Oro gana más de 3%, pero marzo es su peor mes desde 2008

El oro subió el martes, pero registró su caída mensual más pronunciada desde octubre de 2008, ya que las persistentes preocupaciones sobre la inflación y las expectativas de tasas de interés más altas debido al impacto de la guerra en Irán.

El oro al contado subió 3.40% hasta los 4,667.38 dólares por onza, su nivel más alto desde el 20 de marzo. Los futuros del oro estadounidense cerraron con una subida de 2.7% a 4,678.60 dólares.

El dólar retrocedió, pero regiustró una ganancia mensual. Un dólar más fuerte encarece el lingote de oro, cuyo precio se fija en dólares, para quienes poseen otras divisas.

Según el diario económico The Wall Street Journal, que cita a funcionarios del gobierno, el presidente Donald Trump estaba dispuesto a poner fin a la campaña militar contra Irán incluso si el Estrecho de Ormuz permanecía prácticamente cerrado.

El precio del oro al contado cayó 11.57% en marzo, debido a que el alza de los precios del petróleo, provocada por la guerra en Medio Oriente, afectó negativamente al metal precioso.

El precio de la plata al contado, por su parte, subió 7.21%, hasta los 75.15 dólares, pero acumuló un descenso cercano a 20% en el mes.

Aluminio cerca de pico de 4 años

El precio del aluminio subió, cerca de máximos de cuatro años y registró su mayor alza mensual en casi dos años, en medio del temor a una escasez de suministro tras los ataques iraníes que dañaron importantes fundiciones del Golfo Pérsico durante el fin de semana.

El contrato de referencia del aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó 2.1%, a 3,471.5 dólares por tonelada, tras tocar antes los 3,536 dólares, su nivel más alto desde el 12 de marzo. El metal cerró el mes con una mejora del 10.6 por ciento.

Los ataques iraníes dañaron dos plantas de aluminio operadas por Aluminium Bahrain y Emirates Global Aluminium, que representan el 8% del suministro mundial. Ninguna de las dos empresas facilitó información sobre sus operaciones.

“El mercado está a la espera de noticias más claras sobre el alcance de lo ocurrido”, afirmó David Wilson, estratega de Materias Primas de BNP Paribas. “Aún no hemos recibido ninguna confirmación oficial sobre la magnitud de los daños”.

El cobre subió 0.9%, a 12,329.5 dólares por tonelada; el zinc ganó 1.2%, a 3,221 dólares y el plomo perdió 0.2%, a 1,903.5 dólares.

Por su parte, el estaño operó estable a 46,720 dólares; y el níquel restó 0.8%, a 17,110 dólares.