Bolsas de Japón y Corea del Sur se disparan ante perspectiva de fin de guerra

El índice japonés Nikkei subía más de 3% y el surcoreano Kospi aumentaba casi 5% en el comercio matinal del miércoles, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump indicara que la guerra con Irán podía terminar en dos semanas.

El Nikkei 225 registró un aumento de 3.29% en la apertura del miércoles mientras el Kospi se disparó 4.83 por ciento.

"Todo lo que tengo que hacer es irme de Irán, y lo haremos muy pronto, y (los precios del petróleo) se vendrán abajo", declaró Trump el martes.

A continuación mencionó un plazo de "dos, quizá tres semanas".

Wall Street también operó en alza el martes luego de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijera al presidente del Consejo Europeo, António Costa, que Teherán tiene la "voluntad necesaria" para terminar con el conflicto.

Los mercados parecieron ignorar las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien aseguró que la guerra de más de un mes continuaría hasta aplastar al "régimen terrorista" de Irán.

rrg