Gobierno argentino declara al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como grupo terrorista

El gobierno de Argentina ⁠declaró el martes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista, dijo ⁠un comunicado oficial ⁠publicado en la red social X.

Argentina "fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá", dijo el comunicado.

Esta designación permite la imposición de sanciones financieras y restricciones operativas en Argentina, con el objetivo de limitar la capacidad de la organización criminal y sus miembros.

El presidente argentino Javier Milei, un estrecho aliado del mandatario estadounidense Donald Trump, adoptó la medida luego de que Trump alentara ese tipo ⁠de disposiciones.

El CGRI ⁠es una fuerza ⁠militar de élite cuyo propósito es proteger al ⁠gobierno clerical musulmán chií en Irán y controlar grandes partes de la economía iraní.

Tanto el CGRI como Hezbolá ya están designados como grupos terroristas por Estados Unidos y algunos otros países.

La semana pasada, ⁠el país austral también designó al Cártel Nueva Generación de Jalisco de México como organización terrorista.

rrg