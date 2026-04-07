Oro amplía ganancias tras anuncio de Trump sobre la suspensión de ataques contra Irán

El oro ⁠ampliaba su alza, mientras los mercados reevaluaban los riesgos a corto plazo después ⁠de que Donald Trump anunciara la suspensión de los bombardeos y los ataques contra Irán durante dos semanas, lo que alivió los temores de una inflación impulsada por los precios de la energía.

El oro ⁠al contado subía un 2.3% a ⁠4,811.66 dólares por onza, tras sumar un 1.2% más temprano en la sesión del martes, mientras que los futuros del oro estadounidense con vencimiento en junio ganaban un 3.3% a 4,840.20 dólares.

Trump afirmó que Washington había acordado una pausa de dos semanas en los ataques y había recibido una propuesta de 10 puntos de Irán, que describió como una base viable para las negociaciones.

Sus comentarios se produjeron tras advertencias anteriores de que Teherán debía reabrir el estrecho de Ormuz o se arriesgaba a una dura represalia.

"Se trata de un repunte de alivio instintivo y aún está por verse si Irán cumple. Para el oro, la media móvil de 200 días en 4.930 dólares y luego los 5.000 dólares serán obstáculos clave. Del mismo modo, los 80-81 dólares son un nivel importante para la plata", afirmó el operador independiente de metales Tai Wong.

Pakistán, que ha estado mediando entre Washington y Teherán, había solicitado la prórroga de dos semanas para dar tiempo a que la diplomacia siguiera su curso.

El Consejo Supremo de Seguridad de Irán afirmó que las negociaciones con Estados Unidos comenzarían el viernes en Islamabad, tras presentar su propuesta a través de Pakistán, aunque añadió que las conversaciones no suponían el fin de la guerra.

El aumento de los precios de la energía podría alimentar la inflación y complicar las decisiones de los ⁠bancos centrales sobre los recortes de tasas. Aunque el oro ⁠suele se considera como cobertura contra la inflación ⁠y un activo refugio en tiempos de incertidumbre, su atractivo se debilita en un entorno de tipos de interés ⁠elevados, ya que no ofrece rendimiento.

Según un estudio del Banco de la Reserva Federal de Dallas, una interrupción prolongada del comercio mundial de petróleo podría elevar la inflación en Estados Unidos por encima del 4% a finales de año, con posibles aumentos más pronunciados a corto plazo.

El oro, que comenzó el año con fuerza, ha caído más de un 8% desde que el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Los mercados esperan ahora las actas de la reunión de marzo de la Fed, que ⁠se publicarán el miércoles.

Entre otros metales, la plata al contado subía un 4.3% a 76.08 dólares por onza, el platino ganaba un 2.4% a 2,004.95 dólares y el paladio subía un 2.1% a 1,500 dólares.