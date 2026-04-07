Pakistán afirma que el alto el fuego entre EU e Irán incluye a aliados y alcanza al Líbano

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha afirmado en la madrugada de este miércoles que el acuerdo por el que Estados Unidos ha aceptado suspender sus ataques contra Irán durante dos semanas incluye a "sus aliados" y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares".

"Me complace anunciar que la República Islámica de Irán y Estados Unidos, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluyendo Líbano y otros lugares, con efecto inmediato", ha anunciado Sharif en un mensaje en redes sociales en el que ha mostrado su satisfacción y agradecimiento a los líderes de ambos países, ensalzando "una notable sabiduría y comprensión" y un compromiso "constructivo en la promoción de la paz y la estabilidad".

Asimismo, ha invitado a las delegaciones de ambos a "continuar las negociaciones y alcanzar un acuerdo definitivo" en Islamabad el próximo viernes 10 de abril, mostrando su esperanza de que estas "Conversaciones de Islamabad" logren "una paz duradera".

El anuncio llega poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya aceptado "suspender los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, y de que el Gobierno de Irán haya anunciado el "paso seguro" por el estrecho de Ormuz por el mismo intervalo, aunque coordinado con sus Fuerzas Armadas. Sin embargo, las autoridades de Israel, que según el mensaje de Sharif detendrían su campaña militar en Líbano, no se han pronunciado hasta el momento.