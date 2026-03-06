El oro sube, pero se encamina a una caída semanal de más de 3% por temores de inflación

El oro subía ⁠este viernes debido a la demanda de activos de refugio en ⁠medio de las crecientes tensiones en Oriente Medio, pero se encamina a una pérdida semanal, ya que las crecientes preocupaciones por la inflación empañaban las perspectivas de ⁠recortes de las tasas de ⁠interés.

El oro al contado ganaba un 0.3%, a 5,093.76 dólares la onza, acumulando un declive superior al 3% en la semana y rompiendo una racha alcista de cuatro semanas, ya que las perspectivas de recortes de tasas y la volatilidad del dólar han lastrado el precio del lingote.

Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en abril mejoraban un 0.5%, a 5,102.1 dólares.

"El riesgo geopolítico sigue siendo un factor clave que respalda los precios, ya que no parece que vaya a producirse una rápida resolución de la situación en Irán. Sin embargo, el potencial alcista se ve limitado por los temores inflacionistas debido al aumento de los precios del petróleo, que han reforzado la narrativa de "más alto durante más tiempo" en relación a las tasas", dijo Zain Vawda, de MarketPulse by OANDA.

Aunque el oro se considera una cobertura a largo plazo contra la inflación, tiende a comportarse bien cuando las tasas son bajas, ya que es un activo que no devenga intereses. En lo que va de ⁠año acumula un alza superior al 18 por ciento.

Israel ⁠llevó a cabo intensos ataques ⁠aéreos contra los suburbios del sur de Beirut controlados por Hezbolá y el viernes inició una ⁠ola de ataques "a gran escala" contra infraestructuras en Teherán, mientras que Irán afirmó haber lanzado misiles contra el centro de Tel Aviv.

El dólar cedía cerca de 0.1%, abaratando al oro -cotizado en el billete verde- para los tenedores de otras divisas, pero se encamina hacia su mayor avance semanal en más de un año.

En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0.8%, a 82.71 ⁠dólares la onza; el platino mejoraba un 0.1%, a 2,123.08 dólares; y el paladio sumaba un 0.2%, a 1,632.13 dólares. Todos los metales se encaminan a cerrar la semana a la baja.