Ganancias de GMéxico suben más del 50% en el trimestre

El conglomerado de minería y transporte Grupo México (GMéxico) reportó una utilidad neta en el tercer trimestre superior al 50%, impulsada por mayores volúmenes de ventas de molibdeno, plata y zinc, incluso cuando cayó la producción de cobre.

La utilidad neta llegó a 1,290 millones de dólares, a partir de ingresos que aumentaron 11% a 4,590 millones de dólares, según una presentación el martes, este último por encima de una estimación de 4,410 millones de dólares del consenso de los analistas.

El flujo operativo (EBITDA) del trimestre reportado aumentó 15% a 2,510 millones de dólares.

GMéxico mantuvo su pronóstico anual de cobre de 1.08 millones de toneladas métricas, ya que la producción del metal industrial del tercer trimestre cayó 2.6% a 798,394 toneladas debido a una producción más débil en México y Perú y un cambio hacia el molibdeno, el zinc y la plata.

La división minera registró ventas en el tercer trimestre de 10,330 millones de dólares, 9.6% más que el año anterior, gracias a mayores volúmenes de molibdeno, plata y zinc y precios de los metales más fuertes.

Aunque las ventas de cobre cayeron 4.3% respecto al año anterior, las ventas de molibdeno -un metal utilizado para fortalecer el acero y acelerar la refinación del petróleo- crecieron 7.9%, junto con las ventas de plata y zinc, que crecieron 19.3 y 7.3 por ciento.

El productor de cobre busca decidir sobre inversiones para proyectos en Estados Unidos dentro de los próximos tres a cinco años.

“Existe la oportunidad de invertir hasta 6,200 millones de dólares en la reapertura y expansión de proyectos que se alineen con las nuevas políticas mineras e industriales de la administración del presidente Trump”, afirmó.

Pagará dividendos

GMéxico anunció que pagará un dividendo en efectivo por 1.50 pesos por acción a partir del 1 de diciembre. El pago del dividendo fue aprobado el 24 de octubre por el consejo de administración de la empresa.

El dividendo representa un rendimiento de 4% anualizado, con base en el precio de 149.10 pesos correspondiente al cierre de las acciones de GMéxico del 24 de octubre.

Luego del reporte las acciones de la empresa caían 1% el martes, aunque se recuperaron ligeramente y cerraron con un alza de 0.65% a 155.96 pesos en la jornada. (Con información de agencias)