Las ganancias de Alsea suben 1.8% en el tercer trimestre

Alsea reportó un alza de un 1.8% de sus ganancias estructurales del tercer trimestre, gracias a unos ingresos que aumentaron un 2.0%, lo que la empresa atribuyó en parte a la eficiencia de costos y al fuerte apetito por sus marcas en España.

La multinacional, que opera cadenas de restaurantes como Domino's Pizza y Starbucks en Europa y Latinoamérica, informó de una ganancia antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones de 2,890 millones de pesos (157.8 millones de dólares).

El beneficio neto subió a 367 millones de pesos (20.04 millones de dólares) desde los 11.86 millones de un año antes, con unos ingresos de 21,150 millones de pesos.

El resultado fue menor a las previsiones de los analistas encuestados por LSEG, que esperaban una ganancia neta trimestral de 568 millones de pesos y unos ingresos de 22,160 millones.