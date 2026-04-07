Irán acepta negociar por dos semanas con EU en Islamabad

Irán anunció este miércoles que mantendrá negociaciones por dos semanas con Estados Unidos en Islamabad en busca de poner fin a la guerra, poco después de que el presidente Donald Trump suspendiera su amenaza de bombardeos masivos.

"Se ha decidido al más alto nivel que Irán entablará, durante un período de dos semanas (...), negociaciones con la parte estadounidense en Islamabad", afirmó el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní en un comunicado.

"Se aclara que esto no significa el fin de la guerra, y que Irán solo aceptará el cese de las hostilidades cuando las negociaciones hayan concluido con éxito", agregó la misma fuente, al aclarar que estas dos semanas podrían prolongarse "de acuerdo con ambas partes".