Israel acordó también "supender" campaña de bombardeos contra Irán: funcionarios de la Casa Blanca

Dos funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que Israel, al igual que Estados Unidos, aceptó el alto al fuego de dos semanas y suspender su campaña de bombardeos contra Irán.

Poco antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había acordado un alto el ⁠fuego de dos semanas con Irán, menos de dos horas antes de que venciera el plazo que fijado para que Teherán reabriera el estrecho de Ormuz o se enfrentara a ataques generalizados contra su infraestructura civil.

Pocos minutos después del anuncio de Trump, el ejército israelí afirmó que había identificado misiles lanzados desde la república islámica hacia su territorio.

La amenaza de Trump de que Irán pusiera fin a su bloqueo del petróleo del Golfo o se enfrentaría a la destrucción por parte de Estados Unidos de todos los puentes y centrales eléctricas de Irán, algo sin precedentes para un presidente estadounidense, había suscitado una condena generalizada, incluso por parte del secretario general de las Naciones Unidas y del papa León XIV.

Horas antes del anuncio del acuerdo, los ataques contra Irán se intensificaron, alcanzando puentes ferroviarios y viarios, un aeropuerto y una planta petroquímica. Las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos en la isla de Kharg, donde se encuentra ⁠la principal terminal de exportación de crudo de Irán.

Teherán respondió declarando que ya no ⁠se abstendrá de atacar la infraestructura de sus vecinos del golfo Pérsico, ⁠y afirmó haber llevado a cabo nuevos ataques contra un barco y un enorme complejo petroquímico saudí.

La guerra se ha cobrado más de 5,000 vidas en casi una docena ⁠de países, incluidos más de 1,600 civiles en Irán, según recuentos de fuentes gubernamentales y grupos de derechos humanos.

El cierre del estrecho ha disparado los precios del petróleo, lo que aumenta las posibilidades de una desaceleración económica mundial o incluso de una recesión.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, se había mostrado más temprano el martes "profundamente preocupado" por la declaración de Trump, según su portavoz.

El papa León XIV, por su parte, había calificado de "inaceptables" las amenazas contra la población de Irán.

Trump había retirado abruptamente amenazas similares en las últimas semanas, alegando lo que ha descrito como negociaciones productivas con figuras de Irán que no identificó. Teherán ha negado que se hayan producido conversaciones sustantivas de ese tipo.

Con la campaña para las elecciones de mitad de mandato en pleno apogeo, los índices de ⁠aprobación de Trump han alcanzado su nivel más bajo, lo que deja al Partido Republicano en riesgo de perder el control del Congreso.

Las encuestas muestran que una amplia mayoría de los estadounidenses se opone a la guerra y se siente frustrada por el aumento del precio de la gasolina.