Cobre alcanza máximos de 17 meses por optimismo ante acuerdo comercial EU-China

Los precios del cobre alcanzaron este lunes máximos de 17 meses, impulsados por las señales de relajación de la tensión comercial entre las dos mayores economías del mundo, China y Estados Unidos, y las esperanzas de un mayor crecimiento y una mayor demanda.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0.6% a 11,026 dólares la tonelada métrica a las 5:20 a.m. hora de la CDMX, tras haber tocado antes los 11,094 dólares la tonelada, el nivel más alto desde el 20 de mayo del año pasado.

Funcionarios chinos y estadounidenses han discutido el marco de un acuerdo comercial que el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping podrían decidir esta semana, lo que pondría en pausa los aranceles más onerosos de Estados Unidos y los controles de exportación de tierras raras chinas.

Los operadores de metales dijeron que las ganancias industriales de China crecieron a su ritmo más rápido en casi dos años en septiembre, lo que sugiere que el crecimiento en el principal consumidor de metales industriales puede estar ganando impulso.

La debilidad del dólar frente al yuan, que abarató el precio de las materias primas en dólares para los compradores chinos, contribuyó a la confianza de los mercados metalúrgicos.

Sin embargo, la prima del cobre Yangshan , un indicador del apetito de China por importar cobre, se ha reducido a 38 dólares la tonelada, frente a los 58 dólares de finales de septiembre y los 100 dólares de mayo, lo que indica que las compras aún no se han acelerado.

Las expectativas de que la Reserva Federal estadounidense recorte las tasas de interés esta semana están pesando sobre el dólar y podrían impulsar la demanda de metales básicos.

El zinc a tres meses subía un 1% a 3,054 dólares la tonelada, el aluminio ganaba un 0.3% a 2,868 dólares, el plomo avanzó un 0.4% a 2,024 dólares, el estaño subía un 1.2% a 36,225 dólares y el níquel apenas varió a 15,360 dólares.