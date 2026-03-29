Cereales caen por toma de ganancias en Chicago

Los futuros de la soya de Chicago bajaron debido a una toma de ganancias, a la espera del anuncio de la Casa Blanca sobre la revisión de los objetivos de biocombustibles, que se espera tenga un efecto alcista sobre la soya, usada a menudo como materia prima.

El trigo y el maíz tuvieron un desempeño irregular por la incertidumbre sobre la guerra con Irán, y el maíz también se vio presionado por las ventas técnicas previas al fin de semana.

El contrato de soya más activo en la Bolsa de Chicago bajó 14.5 centavos, a 11.5925 dólares el bushel. En la semana tuvo una baja de 0.17 por ciento.

Los inversionistas han reaccionado con cautela a los últimos comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las conversaciones para poner fin al conflicto.

Los precios de los cereales y las semillas oleaginosas han seguido en general las fluctuaciones del crudo durante el conflicto, lo que refleja el uso del maíz y el aceite de soya en los biocombustibles y los efectos en cadena sobre la producción agrícola derivados del aumento de los precios de la energía y los fertilizantes.

El maíz bajó 5 centavos, a 4.62 dólares el bushel, mientras los operadores de cereales ajustan sus posiciones antes de las estimaciones de superficie cultivada del Departamento de Agricultura de Estados Unidos del martes. El trigo del CBOT se mantuvo sin cambios en 6.05 dólares el bushel. En la semana el maíz perdió 0.75%, mientras que el trigo subió 1.64 por ciento.

Las condiciones de sequía que afectan a parte del cinturón del trigo de Estados Unidos han respaldado los precios. Los operadores siguen de cerca la sequía en las llanuras del sur, donde el calor aumenta el riesgo de un mayor estrés en los cultivos antes de las posibles lluvias esta semana.

El aumento de los costos de los fertilizantes como consecuencia de la guerra en Medio Oriente podría provocar un cambio en la superficie cultivada, pasando del maíz a la soya. El maíz requiere una cantidad considerable de nitrógeno procedente de los fertilizantes.