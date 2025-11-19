Bolsa de Tokio inicia la jornada con fuerte alza tras sólidos resultados de Nvidia

El índice japonés Nikkei subía 4% el jueves (tiempo local) luego de que Nvidia anunciara fuertes resultados gracias a la enorme demanda de sus chips para la inteligencia artificial (IA).

Los ingresos de la firma estadounidense podría aplacar de momento los recientes temores de los mercados por la excesiva valoración de las acciones tecnológicas.

El Nikkei 225 subió 4% a 50,480.87 puntos en el comercio matinal, mientras el índice Topix, más amplio, subía 2.63% a 3,331.1 puntos.

El índice surcoreano Kospi también aumentó casi 3% impulsado por los sólidos resultados de Kospi.

Nvidia informó ganancias de 31,900 millones de dólares para el tercer trimestre del año, con ingresos récord de 57,000 millones de dólares en ese periodo.