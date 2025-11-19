Buscar
El Economista
Mercados

Lectura 1:00 min

Bolsa de Tokio inicia la jornada con fuerte alza tras sólidos resultados de Nvidia

El Nikkei 225 subió 4% a 50,480.87 puntos en el comercio matinal, mientras el índice Topix, más amplio, subía 2.63% a 3,331.1 puntos.

main image

Bolsa de Tokio.Reuters

AFP

El índice japonés Nikkei subía 4% el jueves (tiempo local) luego de que Nvidia anunciara fuertes resultados gracias a la enorme demanda de sus chips para la inteligencia artificial (IA).

Los ingresos de la firma estadounidense podría aplacar de momento los recientes temores de los mercados por la excesiva valoración de las acciones tecnológicas.

Te puede interesar

El Nikkei 225 subió 4% a 50,480.87 puntos en el comercio matinal, mientras el índice Topix, más amplio, subía 2.63% a 3,331.1 puntos.

El índice surcoreano Kospi también aumentó casi 3% impulsado por los sólidos resultados de Kospi.

Nvidia informó ganancias de 31,900 millones de dólares para el tercer trimestre del año, con ingresos récord de 57,000 millones de dólares en ese periodo.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete