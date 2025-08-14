Bolsa mexicana retrocede tras cifras económicas de EU; Alfa lidera el descenso

Las bolsas de valores de México negocian con pérdidas la mañana del jueves. Los índices accionarios locales bajan por segundo día, mientras los inversionistas moderan sus apuestas de recortes de tasas de interés en Estados Unidos para el próximo mes.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cae 0.49% a 58,190.89 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cae 0.40% a 1,168.98 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores retroceden. Las acciones de Alfa lideran el descenso, con 2.17% a 14 pesos, seguidas por las de la empresa de bebidas Becle, con 1.70% a 23.07 pesos, y el Grupo BMV, con 1.45% a 38.87.

Una inflación al productor por encima de la esperada en Estados Unidos y cifras de peticiones semanales de apoyo por desempleo menores a lo previsto presionan en el ánimo del mercado, moderando las apuestas de ajustes de tasa de la Reserva Federal.

"Ahora la atención de los inversionistas se centrará en las declaraciones de dos miembros de la Reserva Federal que participarán en eventos públicos. Mantenemos nuestra expectativa de dos recortes en lo que resta del año", dijo Grupo Financiero Actinver.