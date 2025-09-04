Bolsa mexicana muestra pocos cambios en mercado atento a cifras laborales de EU

Las bolsas de valores de México muestran pocos cambios la mañana de este jueves. Los índices accionarios locales oscilan entre pérdidas y ganancias muy ligeras, en un mercado que se mantiene atento a los reportes laborales de esta semana en Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cede 0.04% a 59,641.00 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), sube 0.02% con 1,193.69 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores suben. Destacan las ganancias de Becle, que produce el tequila José Cuervo, con 2.29% más a 21.40 pesos, FEMSA, que gana 1.80% a 159.30 pesos, y el conglomerado Grupo Carso, con 1.75% a 125.85.

Por el lado de las pérdidas, los mayores movimientos los presentan las acciones de la minera Industrias Peñoles, con 5.23% menos a 683.80 pesos, además del banco Regional, con 1.36% a 147.49 pesos, y Alfa, que retrocede 1.08% con un precio 13.76 pesos.

Los indicadores clave

El empleo privado estadounidense aumentó sólo en 54,000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un incremento levemente revisado al alza de 106,000 en julio, según el Informe Nacional de Empleo de ADP. El consenso de los analistas proyectaba 65,000 posiciones.

En datos semanales, la cantidad de nuevas solicitudes iniciales de subsidios por desempleo se elevó en 8,000 durante la semana finalizada el 30 de agosto, a un dato desestacionalizado de 237,000. Los analistas proyectaban un resultado menor de 230,000 registros.

En México se dio a conocer que la inversión fija bruta bajó 1.4% en junio, mientras que a tasa anual cayó un 6.4%, mayor al dato esperado de 4.6%. El rubro de inversión pública mostró el mayor descenso, al baja 24% anual. La inversión privada bajó 3.9 por ciento.