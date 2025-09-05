Bolsa mexicana alcanza nuevos máximos históricos tras datos laborales de EU

Las bolsas de valores de México operan con ganancias este viernes, por segunda jornada consecutiva. Los índices locales suben hasta tocar nuevos máximos récords, tras un dato laboral de Estados Unidos que apoya las apuestas de recortes de tasa de la Reserva Federal.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.65% a 60,256.11 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), sube 0.65% a un nivel de 1,206.51 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Sobresalen las acciones de Kimberly-Clark, con 2.42% más a 37.29 pesos, seguidas por las de Grupo Financiero Banorte, con 1.98% a 175.86 pesos, y BanBajío, con 1.45% en 48.27.

Apuestan por recortes de la Fed

Las nóminas no agrícolas de Estados Unidos aumentaron sólo en 22,000 puestos de laborales en agosto, muy por debajo de los 75,000 empleos esperados por el mercado, mientras que la tasa de desempleo subió a 4.3% desde 4.2% en julio, mostrando debilidad en el empleo.

De acuerdo con la herramienta Fed Watch, que sigue los futuros de la tasa de fondeo federal, los operadores esperan un recorte de 50 puntos básicos con 14.20% de probabilidad este mes, aunque la apuesta por 25 pb (85.8%) domina y ven 70% probable otro el próximo mes.