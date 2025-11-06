Accionistas de Tesla aprueban remuneración para Musk

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, obtuvo el jueves la aprobación de los accionistas para el mayor paquete salarial corporativo de la historia, ya que los inversionistas respaldaron su visión de transformar al fabricante de autos eléctricos en un gigante de la inteligencia artificial y robótica.

La propuesta fue aprobada con más del 75% de los votos, y Musk subió al escenario de la reunión anual en su fábrica de Austin, Texas , acompañado de robots bailarines.

Musk, que ya es la persona más rica del mundo, podría obtener hasta 1 billón de dólares en acciones durante la próxima década, aunque los pagos requeridos reducirían el valor a 878,0000 millones.

La votación es crucial para el futuro de Tesla y su valoración, que depende de la visión de Musk de fabricar vehículos autónomos, crear una red de robotaxis en Estados Unidos y vender robots humanoides, Pese a que su retórica política de extrema derecha ha perjudicado la marca Tesla este año.

La junta le advirtió que podía irse si no recibía el paquete salarial. Si bien algunos inversionistas lo consideraron increíblemente caro e innecesario, muchos lo vieron como una forma de retener a Musk y creen que los objetivos establecidos en el paquete garantizaban que los accionistas también se verían recompensados.

Los accionistas también reeligieron a tres directores del consejo de administración de Tesla, votaron a favor de elecciones anuales para todos los miembros del consejo y aprobaron un plan de remuneración sustituto del paquete anterior de Musk, que está paralizado en los tribunales.

Los accionistas votaron a favor de la inversión de Tesla en la startup de IA de Musk, xAI, aunque hubo numerosas abstenciones. Esto podría reflejar la reticencia de los grandes inversionistas a aprobar el acuerdo sin una supervisión más estricta por parte del consejo de administración, según Jessica McDougall, socia de la consultora estratégica y de gobernanza Longacre Square.

Algunos inversionistas se opusieron al plan, entre ellos el fondo soberano de Noruega y las firmas de representación Glass Lewis e Institutional Shareholder Services.

Las acciones de Tesla que cotizan en el Nasdaq cayeron 3.5% a 445.91 dólares, el jueves.