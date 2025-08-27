Acciones de Televisa suben 8% en la BMV

Las acciones de Grupo Televisa, la mayor televisora de habla hispana, suben con fuerza en las primeras cotizaciones de este miércoles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), sin que hasta el momento se conozcan las razones del movimiento.

Los títulos de la televisora suben 8.02% a 9.97 pesos por acción, su mayor nivel desde el 1 de agosto, cuando cerró en 10.16 pesos por título.

Además, se encamina a registrar su mayor alza desde 30 julio cuando escaló 12.35 por ciento.

Durante el presente año, los títulos de la televisora registran un incremento de 44.28 por ciento.

Grupo Televisa reportó una sólida utilidad neta de 474.5 millones de pesos en el segundo trimestre de 2025, revirtiendo la pérdida neta de 25.6 millones registrada en el mismo periodo del año anterior.

Este resultado marca un importante retorno a números positivos, respaldado por una estrategia de negocio enfocada en la eficiencia operativa y en la lealtad de sus clientes.