Acciones de Asur caen en su aniversario 25 en la BMV

Las acciones del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) cayeron en su aniversario número 25 en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Los papeles del operador de terminales aéreas en México, registraron un descenso de 4.11% y se vendieron en 596.88 pesos cada una el lunes; sin embargo, en lo que va del año, muestran un avance de 11.63 por ciento.

Asur inició operaciones en 1998 y, desde su salida a Bolsa el 28 de septiembre de 2000, sus papeles muestran un incremento de 3,677%, de acuerdo con datos de Investing.

Cuenta con un valor de capitalización de 179,064 millones de pesos y ocupa el decimocuarto lugar en el ránking de bursatilidad del mercado mexicano. Forma parte de 38 índices del Grupo BMV, incluido el S&P/BMV IPC.

“El mercado de valores ha sido un pilar en la historia de Asur. Estos 25 años nos han permitido crecer de manera ordenada, atraer inversión de largo plazo y fortalecer nuestra infraestructura. Lo más importante es que cada proyecto representa empleos, desarrollo turístico y beneficios directos para México”, afirmó Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Asur en un comuicado.

Actualmente administra 16 aeropuertos en México, seis en Colombia y uno en Puerto Rico, con más de 48 millones de pasajeros atendidos en lo que va del 2025 en las tres regiones.

Su ternminal más importante es la de Cancún, el segundo aeropuerto con mayor tráfico del país.