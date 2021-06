Mercado Bursátil

Wall Street cierra con resultados mixtos; Nasdaq gana impulsado por tecnológicas

Las acciones de Apple Inc., Microsoft Corp., Amazon.com Inc. y Facebook Inc. se sacudieron de las caídas previas al mercado para avanzar, ya que los inversionistas apuestan a que una recuperación económica constante impulsará la demanda por sus productos en el largo plazo.