El S&P y el Nasdaq cerraron a la baja el jueves al final de una semana corta por las vacaciones, ya que los rendimientos de los bonos reanudaron su ascenso y los inversores se enfrentaron a unos datos económicos y de ganancias dispares.

Los tres principales índices bursátiles estadounidenses sufrieron pérdidas semanales antes de la festividad del Viernes Santo.

"Es una combinación de preocupaciones continuas que siguen ahí", dijo Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de LPL Financial. "Es una temporada de ganancias mixtas hasta ahora, y eso, junto con la alta inflación y la Fed dura, ha llevado a la caída antes del fin de semana festivo".

El aumento de los rendimientos del Tesoro a 10 años presionó a los valores de crecimiento, haciendo que el S&P 500 y el Nasdaq entraran en territorio negativo, mientras que el Dow registró una pérdida más modesta.

"Los rendimientos más altos presionan a los valores de mayor crecimiento, ya que su valor actual neto (...) recibe un golpe cuando los rendimientos suben", dijo Detrick.

Un cuarteto de grandes bancos estadounidenses dio un giro a la temporada de informes del primer trimestre: Goldman Sachs Group Inc, Citigroup Inc, Morgan Stanley y Wells Fargo & Co publicaron sus resultados.

Aunque los cuatro superaron las estimaciones, también reportaron fuertes descensos de ganancias. La reacción de sus acciones fue mixta y el índice financiero S&P 500 cerró a la baja.

"Esta temporada de resultados es preocupante", añadió Detrick. "Las expectativas son las más bajas desde que comenzó la recuperación y eso hace que los inversores se muestren cautos".

Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 54.38 puntos, o un 1.22%, a 4,392.21 unidades, mientras que el Nasdaq perdió 293.67 puntos, o un 2.15%, a 13,349.92. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 109.83 puntos, o un 0.32%, a 34,454.76 unidades.