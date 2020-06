“Haz dinero desde tu celular”, “sé tu propio jefe”, “emprende en la era digital”, “genera dinero copiando a quienes invierte en los mercados financieros”, “Invierte y gana dinero fácilmente ingresando a mi equipo” etc. Estas son algunas de las frases que inundan las redes sociales en busca de personas que se motiven a adquirir o formar parte de un esquema de negocio; pero es necesario preguntarnos ¿a donde apunta toda esta ola de mercadeo? ¿Estamos en presencia de una mágica oportunidad o de una moda que busca aprovecharse de la situación económica mundial?

Para abordar este tema recurrimos a Alfredo Chaumer (@trader_sociologist), Sociólogo y trader de futuros desde hace mas de 8 años; autor del libro: El trading como negocio, que se ha convertido en un referente actual en el trading, ya que precisamente busca exponer toda su concepción de dicha profesión de una forma sencilla, practica, coherente y sobretodo realista.

—¿Podríamos decir que el trading es una forma de producir ingresos fácilmente?

—Definitivamente no. Hay una concepción comercial del trading que busca venderlo como una actividad donde puedes generar dinero de manera “muy sencilla”; pero la realidad es muy diferente, al igual que cualquier negocio, el trading necesita estructurarse desde el punto de vista conceptual, estructural, estratégico, económico y gerencial, lo cual implica desarrollar una profesionalización tal como sucede en cualquier negocio exitoso. Algunas personas creen que hacer trading es aprender 2 conceptos, manejar un bróker y comenzar a ganar dinero… es igual a creer que puedes montar un restaurant aprendiendo 2 conceptos, y alquilando un local comercial, de seguro si piensas en ello coincides en que faltan muchas cosas para poder poner un restaurante en marcha, bueno, traslada esa misma complejidad al trading. El problema está en que se pregona una concepción simplista del trading que se ancla en las esperanzas de hacer dinero de manera fácil

—¿A que podemos atribuir esa concepción esperanzadora del trading?

—En gran parte se ha desvirtuado lo que es hacer trading. El trading a grandes rasgos se basa en desarrollar un sistema especulativo donde se busca ganar en base a determinada operativa y estrategia, puedes enfocarlo en mediano o corto plazo, y comercializar en diversos derivados y mercados financieros, perfeccionando el desarrollo de habilidades que nos permiten producir una rentabilidad siempre acorde a un riesgo y proyección coherente; sin embargo en las redes sociales se promociona y divulga algo muy distinto al negocio del trading, en algunos casos hasta se habla de desarrollar redes de mercadeo generando ingresos no por hacer trading sino por la captación de afiliados, en otros casos se ofrecen enseñanzas que prometen rentabilidades exorbitantes y fuera de cualquier coherencia.

En América Latina estamos viendo un escenario particular que tergiversa todo lo que es el trading desde el punto de vista de una profesión, por ejemplo: en medio de esta pandemia, personajes del medio artístico con una cantidad considerable de seguidores en las redes sociales, se han enfocado en promocionar el trading basándose en la captación de afiliados, obviamente en su caso generando dinero de manera fácil ingresando personas, que a su vez deben de ingresar a otras personas y al final ellos van obteniendo ganancias a medida que aumentan los ingresos (parece un super negocio para ellos, pero va creando una red que ni siquiera saben a ciencia cierta lo que están haciendo). Pero lo más curioso, es que el trading prácticamente es un subproducto, incluso los mas osados afirman que en un par de días han logrado generar miles de dinero solo “copiando” lo que hacen otras personas. Es como decir que yo siendo sociólogo, aprendí a hacer una operación a corazón abierto con tan solo 3 tutoriales en video y 4 días manipulando un escalpelo, seguramente eso parece una locura… pero no parece una locura que un actor en 1 semana este “ganando dinero en la bolsa”. Si hacer dinero fuera tan fácil, el dinero fuera el menor de los problemas.

—¿Cuál crees que es la causa de que el trading sea enfocado de esa manera?

—Bueno históricamente parte del marketing se enfoca en explotar las necesidades y deseos no realizados y busca adoptar la tendencia del momento, indudablemente el trading es una alternativa totalmente valida para generar ingresos de manera sustentable, el problema está en subestimar esta actividad de tal manera, que se llega a visualizar como algo tan sencillo como abrir y cerrar una plataforma de comercio. En parte lo que yo llamo “el mercadeo esperanzador” apunta a simplificar el trading de tal manera, que parece que lo único que necesitas para ello es “las ganas”.

El trading es uno de los negocios más difíciles que existen ya que a diferencia de los negocios tradicionales, en el trading no hay nada escrito. No hay reglas. Somos nosotros mismos los que estructuramos el negocio, lo que para muchas personas podría parecer una ventaja, no lo es para mí. De hecho, como yo lo veo, esa es su principal desventaja. No hay reglas y por tanto, tampoco hay límites o formas definidas para desarrollar nuestro negocio, lo que hace que al principio queramos simplificarlo todo o buscar caminos fáciles, cuando la verdad es que detrás de un trading exitoso, hay profesionalización, estadísticas, planificación, gestión de capital y riesgo, gerencia, experiencia y desarrollo tanto personal como profesional, tal cual como necesitamos para cualquier otra profesión o negocio.

—¿De qué manera podemos evitar ver el trading como una moda?

—Principalmente visualizándolo como un negocio en el cual debes invertir no solo un capital monetario, sino un capital intelectual consistente en el tiempo. El enfoque debe ser coherente en que esto no es una actividad mágica para generar ingresos, tampoco es un método infalible para hacer dinero; hacer trading de manera profesional implica desarrollarte como tal, y esa profesionalización es un proceso de desarrollo personal donde no necesitas captar personas, o copiar personas, el desarrollo es propio y es el que permite exponenciarte eficazmente en este mundo.

Prepararte en el trading va más allá de entrar en una secta, de ver un par de videos y leer un par de libros; la preparación de un trader requiere desarrollar habilidades para analizar el mercado y planificar estratégicamente esta actividad con base a todo lo que tu capacidad cognitiva logre estimular. Si no has logrado desarrollar esa herramienta, estás muy lejos de profesionalizarte en este ramo. En mi libro plasmo una frase que creo es un mantra en esta profesión: "en el trading el conocimiento no es garantía de éxito, pero el desconocimiento, sí es garantía de fracaso". Todo el que quiera entrar en esta profesión debe asumir que tiene que poner todo su interés en lograr de su negocio, un negocio rentable y sustentable.

Alfredo Chaumer, actualmente es director de EFinancial Academy Corp, una organización integral que ofrece servicios de asesorías, diseño de proyectos de inversión y capacitación financiera, enfocados tanto en el inversor individual como en los servicios a nivel corporativo.

Asimismo, dirige su escuela online de Trading donde imparte un programa de capacitación y acompañamiento enfocado en el aprendizaje y en desarrollar resultados reales y coherentes, con presencia en todos los países de habla hispana.

