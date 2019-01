Ser consistentes en el tiempo y otorgar buenos rendimientos a los inversionistas son algunos de los requisitos que tendrán que cumplir las operadoras de fondos inversión en México para obtener alguna de las preseas que otorgará Morningstar este año.

Como cada año, la ceremonia donde se reconoce a los mejores operadores y fondos de inversión del país se llevará a cabo el próximo 21 de febrero en un hotel de la Ciudad de México.

De acuerdo con Alejandro Ritch, director regional para América Latina de Morningstar, la premiación pretende reconocer a aquellas instituciones que han obtenido un rendimiento ajustado al riesgo por encima del resto de sus competidores en los últimos tres años.

“Lo que se busca es premiar a aquellos fondos que tuvieron el mejor desempeño dentro de su categoría durante el año anterior, se evalúa de enero a diciembre; pero no sólo se toma en cuenta lo que sucedió en el 2018, también buscamos que los fondos que hayan tenido un comportamiento superior que el de sus competidores en los últimos tres años”, explica.

“Las series deben tener por lo menos tres años de historia para poder ser consideradas y, dentro de su categoría, lo que se busca es que hayan tenido en dos de los últimos tres años un rendimiento superior que el de su categoría y también un riesgo menor que el promedio de su categoría”, refiere.

Bajo la misma metodología utilizada en años anteriores, el equipo de Morningstar estará eligiendo a las mejores tres operadoras y seis fondos de inversión del país.

Los fondos participantes deberán cumplir con el requisito de estar disponibles a la venta en México para personas físicas, tener al menos tres años de historia y que hayan mantenido en los últimos tres años una política de inversión consistente.

“El proceso tiene elementos cuantitativos y cualitativos, yo diría que lo que más peso tiene, y el equipo de análisis de Europa, que es quien lleva a cabo la revisión, toma en cuenta la parte cualitativa (activos en cartera, monto mínimo de inversión, disponibilidad)”, expone Alejandro Ritch.

Diversificación

El directivo señaló que el 2019 será un año con mucha incertidumbre y volatilidad, derivado de los cambios económicos y políticos que se están viviendo en México y el mundo. “Seguimos en un momento de mucha volatilidad, seguimos en un momento de incertidumbre en las tasas de interés a nivel global, en México la volatilidad del tipo de cambio seguirá”.

Indicó que lo que se recomienda es invertir en carteras diversificadas que estén elaboradas de acuerdo con su perfil de riesgo, no tomar decisiones viscerales y mantener la visión de largo plazo.

“Hay recordar que la pérdida no se registra hasta que se vende, entonces, si tienes un fondo de renta variable y vas perdiendo, no vendas, es una minusvalía, si mantienes la inversión, en el tiempo se recuperará en largo plazo, pero si tienes una minusvalía y vendes hoy vas a registrar la pérdida y no tendrás la posibilidad de recuperarte”, recomienda.

El directivo aseguró que las operadoras en México y los inversionistas tienen la gran ventaja de que puedes invertir en cualquier instrumento del mundo.

“Puedes invertir en deuda global, de países específicos, de países emergentes, puedes tener una cartera muy diversificada, hace 15 años un inversionista sólo tenía a acceso a los instrumentos de México, hoy tiene acceso a un abanico enorme”, dice.

Premios

Operadoras

Mejor Operadora de Deuda

Mejor Operadora de Renta Variable

Mejor Operadora Global

Renta variable

Mejor Fondo de Renta Variable Global

Mejor Fondo de Renta Variable México

Deuda

Mejor Fondo de Deuda de Corto Plazo

Mejor Fondo de Deuda de Mediano Plazo

Mejor Fondo de Deuda de Largo Plazo

Mixto

Mejor Fondo Mixto

[email protected]