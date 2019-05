La Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones que Uber presentará este viernes es una de las salidas al mercado de valores más esperadas por inversionistas de todo el mundo.

La plataforma de vehículos de alquiler con conductor se estrenará el próximo 10 de mayo en la Bolsa de Valores Nueva York, con una operación en la que pretende valorarse en 100,000 millones de dólares, pero con el fantasma de su competidora Lyft, que se adelantó en marzo y que ha caído 20% desde su debut.

La empresa dirigida por Dara Khosrowshahi actualizó su documento de registro con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, indicando que busca una valoración de entre 80,000 y 91,000 millones en su OPI.

Esta colocación será la más reciente de una ola de unicornios —empresas tecnológicas valoradas en más de 1,000 millones de dólares—, que se harán públicas este año, incluyendo Lyft, Pinterest, Airbnb y Slack.

Lyft debutó con un precio en la parte alta del rango que había establecido, 72 dólares, y llegó a superar 87 en sus primeras cotizaciones en Bolsa.

Sin embargo, el día siguiente sus valores se desplomaron en Bolsa y en la actualidad sus acciones están muy por debajo del precio que fijó para su debut.

Uber anunció a principios de abril su intención de debutar en el parque neoyorquino con la mayor OPV de los últimos años, con un rango de precio por acción de entre 44 y 55 dólares para los 200 millones de títulos con los que regará Wall Street.

Se oponen

Sin embargo, sus conductores no están dispuestos a celebrar con la marca. De acuerdo con una publicación de The Wall Street Journal, una organización que representa a los conductores de Uber y Lyft ha convocado a una huelga mundial de dos horas. De esta manera, los Uber de la Gran Manzana no operarán entre las 7 y las 9 de la mañana del miércoles.

Lo anterior es debido a que los conductores están exigiendo tener un salario mínimo, mejores prácticas laborales y mayor seguridad social.

La directora ejecutiva de la Alianza de Trabajadores de Taxis de Nueva York, Bhairavi Desai, comentó en un comunicado: “Con la OPI, los dueños corporativos de Uber están listos para ganar miles de millones, mientras que los conductores se quedan en la pobreza y quiebran”. (Con información de agencias)

Fastly saldrá a Bolsa con valor de US1,451 millones

La compañía tecnológica estadounidense Fastly, dedicada a ofrecer servicios de computación en la nube, busca una valoración de hasta 1,451 millones de dólares en su debut en la Bolsa de Nueva York.

De acuerdo al prospecto publicado, la OPI de acciones compondrá de un total de 11.25 millones de papeles, aunque las entidades colocadoras tienen derecho a hacerse con 1.68 millones de acciones adicionales para ponerlas a disposición de los inversionistas.

El precio estimado se situará entre 14 y 16 dólares, y la firma recaudará entre 181 y 207 millones de dólares.

Asimismo, la valoración total de Fastly se situará entre 1,269 y 1,451 millones de dólares. Entre los clientes de la tecnológica se encuentran Ticketmaster, Spotify, GitHub, Alaska Airlines o The New York Times. También participan las firmas Bank of America Merrill Lynch, entre otras. (Expansión/España)