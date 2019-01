A partir de este viernes estarán disponibles en el mercado global de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cinco nuevos Títulos Referenciados a Acciones (ETF, por su sigla en inglés) en los cuales podrán participar los inversionistas de nuestro país.

El centro bursátil precisó que esos instrumentos son: JPMorgan U.S. Dividend ETF, JPMorgan U.S. Minimum Volatility, JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF, JPMorgan U.S. Quality Factor ETF y JPMorgan U.S. Value Factor ETF.

Todos estos instrumentos cotizan en el New York Stock Exchange de Estados Unidos, en un mercado reconocido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

De esta manera, se continúa ampliando el número de valores que se pueden tomar por medio del SIC, que tiene más de 1,700 emisiones extranjeras de 43 países, que ofrecen alternativas de inversión en acciones internacionales, bonos y Exchange Traded Funds (ETF).

En un comunicado, detalló que el volumen operado en el SIC representa 45% del total de operaciones registradas en el mercado de valores.

Ayer se listaron las acciones de la empresa de tecnología Dell en el SICcon lo cual los mexicanos podrán invertir en esta empresa desde el país.