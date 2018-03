Las acciones de Facebook, Twitter y Snap han cerrado en rojo las últimas jornadas en Nueva York. Filtraciones de información, posibles demandas y mala publicidad dieron como resultado que el valor de mercado de las principales redes sociales de Occidente haya bajado, en conjunto, 53,626 millones de dólares en dos sesiones, de acuerdo con datos de Economática, herramienta de análisis.

Facebook, red social con 2,129 millones de usuarios activos en el mundo, aportó 49,211 millones de dólares (92%) de la baja de capitalización de las redes sociales.

Los problemas para Facebook no son menores. Los medios The New York Times y The Observer de Londres revelaron el uso ilícito de información de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos, lo que podría ser la mayor filtración de datos en la historia de la red social.

Cambridge Analytica es la empresa detrás de la filtración, en teoría, para finales políticos relacionados a las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2016.

“Nadie sabe el verdadero impacto de las noticias recientes sobre Facebook (...) sólo veo ruido, ya que no sabemos si realmente habrá una caída importante en los usuarios y patrocinadores de la red social”, dijo Iván Santiago, CEO de BlackBull Advisors.

El escándalo de Facebook provocó un desplome de sus acciones de 9.15% en dos sesiones.

El precio de los papeles de la emisora, con sede en California, cayó a 168.15 dólares, su nivel más bajo desde el 27 de septiembre del 2017.

Las bajas y los fundamentales de Facebook pueden ser una oportunidad. La compañía aumentó 47% sus ingresos en el 2017 a 40,653 millones de dólares, respecto al año anterior, y la utilidad neta subió 56% a 15,934 millones de dólares.

“Facebook es mucho más que una red social. Está desarrollando un sistema de pagos y cobros, por lo tanto, puede convertirse en el banco más grande del mundo en un abrir y cerrar de ojos, desde nuestro modelo de análisis, sin duda, es oportunidad de compra”, dijo Pedro Tiburcio, fundador de Elliott Wave México.

Si la emisora llega a perder el nivel de 164 dólares, el siguiente objetivo está en 145 dólares por unidad, “aunque si la corrección de los mercados se complica, entonces el siguiente nivel está en 108 dólares. Sin duda, esos dos niveles son importantes para evaluar una oportunidad de compra”, agregó Tiburcio.

Los analistas e inversionistas estarán atentos a lo que decida la Comisión Federal de Comercio en las siguientes semanas respecto a nuevas regulaciones en el manejo de datos. “Se teme que si se llega a una regulación demasiado estricta, puede afectar el modelo de negocio de las redes sociales”, dijo Carlos Contreras, fundador de cafedeltrader.com.

BlackBull Advisors ve un soporte para las acciones de Facebook en la zona de 160 dólares, “pero lo que le urge a la emisora para tener mejor momentum es recuperar la media de 200 días, en alrededor de los 172 dólares”, explicó Santiago.

Twitter y Snap, deprimidas

Las acciones de Twitter y Snap se unieron a la baja de redes sociales.

Twitter puede enfrentar acciones legales de Israel, de acuerdo con el ministro de Justicia de ese país. Lo anterior, por ignorar las solicitudes para eliminar contenido que estaba incitando o apoyando el terrorismo.

Tras las declaraciones del funcionar, los títulos de Twitter cayeron este martes 10.35% —su baja más profunda desde julio del 2017— y en dos sesiones acumula un retroceso de 11.89%, a 31.35 dólares.

“Sin duda, Twitter está a kilómetros de distancia de Facebook (...) si el mercado lleva a sus papeles debajo de 25.36 dólares es muy probable ver precios debajo de 13 dólares (...) Evaluando el costo de oportunidad que hay en el mercado, para mí Twitter no es compra”, detalló Tiburcio.

Snap, matriz de la red Snapchat, lanzó un anuncio para un juego donde la consigna era “golpear a Chris Brown” o “cachetear a Rihanna”.

Rihanna, célebre cantante, dijo que el anuncio le pareció ofensivo. Las acciones de Snap han retrocedido desde el viernes 5.94%, a 16 dólares por unidad.

“Podría ser una buena oportunidad de entrada para las acciones de las principales redes sociales. Pero el grado de recuperación de éstas, en el corto plazo, dependerá de las acciones que tomen para resolver sus escándalos”, dijo Fernando Rodríguez, analista económico independiente.

se mantiene en el top cinco

Zuckerberg pierde por segundo 38,773 dólares

Mark Zuckerberg ha perdido —los dos últimos días— 38,773 dólares por segundo. La fortuna del cofundador de Facebook ha disminuido, en lo que va de la semana, 6,700 millones de dólares a 68,600 millones, de acuerdo con datos del índice Bloomberg Billionaires.

Tan sólo lo que ha perdido Zuckerberg en dos días equivale a la capitalización de Goodyear, dedicada a producción y comercialización de llantas.

En el año, la fortuna de Zuckerberg ha bajado 5.77 por ciento. Pese a su caída, el fundador de la red social más popular del mundo se mantiene en quinta posición entre las personas más ricas.

Jeff Bezos (132,000 millones de dólares), Bill Gates (91,300 millones de dólares), Warren Buffett (87,800 millones de dólares) y Amancio Ortega (70,300 millones de dólares) ocupan del primer al cuarto lugar, respectivamente.

mario.calixto@eleconomista.mx