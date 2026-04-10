República Dominicana inspira nuevos viajes desde su Trade Show 2026

República Dominicana reforzó en Miami su estrategia para seguir atrayendo viajeros de América. En el Trade Show 2026, el país reunió a más de 1,200 profesionales del sector turístico en un encuentro diseñado para fortalecer alianzas, impulsar negocios y mantener al destino en la ruta de viaje de la región.

La cuarta edición del evento congregó a agencias de viajes, touroperadores, aerolíneas, líneas de cruceros y plataformas digitales de Estados Unidos, Canadá y América Latina. La apuesta que trae el país caribeño sostener la promoción del país en mercados clave y ampliar su capacidad de conexión con la industria.

Conferencias especializadas en Republica Dominicana Trade Show 2026.Foto: Cortesía / Stashi Z PhotographyNastassja Zygmuntowicz

Con más de 100 coexpositores dominicanos y 1,800 citas de negocio previamente coordinadas, el encuentro mostró el esfuerzo de República Dominicana por seguir posicionándose como uno de los destinos más dinámicos del Caribe.

Promoción turística

La estrategia presentada reveló que la promoción del destino ya no se limita al sol y playa. También incorpora cultura, gastronomía, deporte y experiencias fuera del hotel, en línea con un viajero que busca mayor diversidad en cada visita.

La agenda incluyó reuniones de negocio y sesiones de capacitación para agentes de viajes y touroperadores. El objetivo fue ampliar el conocimiento sobre la oferta dominicana y fortalecer su comercialización en distintos segmentos del mercado.

David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana, afirmó que el Trade Show 2026 refleja la capacidad del país para generar oportunidades de negocio y crecimiento para toda la cadena de valor del turismo.

En paralelo, el Ministerio de Turismo avanzó en alianzas con Visa para trabajar con inteligencia de mercado y con los Miami Marlins en una estrategia que vincula promoción turística, deporte y alcance internacional.

Crearon alianza con Miami Marlins.Foto: Cortesía / Stashi Z PhotographyNastassja Zygmuntowicz

Cultura impulsa el viaje

El encuentro también apostó por mostrar la identidad del destino. Entre reuniones y presentaciones, los asistentes participaron en talleres de muñecas sin rostro, degustaciones de mamajuana, muestras de casabe y chocolate de cacao orgánico, además de experiencias musicales ligadas al merengue y la bachata.

Experiencia de Casabe en el Trade Show 2026.Foto: Cortesía / Stashi Z PhotographyNastassja Zygmuntowicz

Estas activaciones no funcionaron sólo como entretenimiento. También sirvieron para acercar a los asistentes a los elementos culturales que hoy pueden influir en la decisión de viaje.

En un entorno cada vez más competitivo, la experiencia completa pesa más. El viajero no sólo busca conectividad o infraestructura, también quiere identidad, contexto y actividades que le permitan conocer mejor el destino.

México es relevante

El contexto favorece esta apuesta. República Dominicana reporta más de 7.4 millones de visitantes y mantiene a los mercados de América como uno de los principales soportes de su industria turística.

México, además, sigue ganando terreno. En el primer trimestre de 2026, el crecimiento de viajeros mexicanos hacia República Dominicana fue de 52% frente al mismo periodo del año anterior.

El dato refuerza la importancia de mantener espacios de promoción, capacitación y negocio como el Trade Show 2026. República Dominicana busca sostener su crecimiento turístico, dependerá de combinar presencia comercial, inteligencia de mercado, el enfoque de la sostenibilidad y una oferta cada vez más diversa para el viajero.