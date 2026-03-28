Destinos turísticos se suman al Premio al Turismo Sostenible y Social en Iberoamérica

El Sustainable & Social Tourism Summit, A.C. abrió la convocatoria de la quinta edición del Premio al Turismo Sostenible y Social en Iberoamérica 2026, con un llamado directo a gobiernos, empresas, academia, sociedad civil, emprendimientos y organismos de gestión de destino que ya cuenten con resultados concretos en sostenibilidad turística. El registro estará abierto hasta el 15 de mayo de 2026.

En conferencia de prensa, Sergio Rodríguez Abitia, vicepresidente de Turismo Social del Sustainable & Social Tourism Summit, explicó que este premio nació para reconocer en Iberoamérica las mejores prácticas en turismo social, sostenible y solidario. También recordó que, en las ediciones previas, se han recibido postulaciones de más de 15 países y que ya han sido reconocidos proyectos de Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú y México.

El Premio surge como una oportunidad para reconocer, a nivel Iberoamérica, las mejores prácticas en turismo social, sostenible y solidario", dijo Rodríguez Abitia, vicepresidente de Turismo Social del Sustainable & Social Tourism Summit.

Otro de los datos que refuerzan el crecimiento del galardón es su evolución en participación. Jorge Moller, presidente del jurado calificador del premio y director del programa para Latinoamérica y el Caribe del Global Sustainable Tourism Council (GSTC), indicó que la iniciativa arrancó en 2022 con seis países y 35 iniciativas, mientras que, en su cuarta edición, reunió a 15 países y 53 iniciativas.

Moller subrayó que uno de los objetivos centrales del premio es promover y visibilizar proyectos que generen impacto positivo, además de alinear los esfuerzos del sector con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Añadió que la nueva categoría enfocada en destinos resulta fundamental para el desarrollo territorial.

“Uno de los propósitos del Premio es celebrar, compartir y aprender de las buenas prácticas que se están realizando en los territorios iberoamericanos junto con sus comunidades y su gente”, dijo Jorge Moller, presidente del jurado calificador.

Por su parte, Gustavo Pérez Berlanga, director de Responsabilidad Social y Sustentabilidad de Grupo Restaurantero Gigante Toks, destacó que este reconocimiento ayuda a dar visibilidad a iniciativas que no siempre logran la difusión esperada y puso como ejemplo a Kapawi, un proyecto comunitario de la Amazonia ecuatoriana premiado en 2025 en la categoría de pymes.

Sergio Rodríguez, vicepresidente de Turismo Social del Sustainable & Social Tourism Summit (derecha) y Gustavo Pérez, director de Sustentabilidad de Grupo Restaurantero Gigante Toks (izquierda).Foto: Cortesía

La novedad de esta edición es la incorporación de la categoría Destinos Turísticos, un movimiento con el que el premio amplía su alcance y pone el foco en la gestión territorial del turismo. La convocatoria reconoce que la sostenibilidad no sólo se juega en hoteles, touroperadores o empresas de alimentos y bebidas, sino también en la coordinación entre actores públicos, privados, sociales y comunitarios dentro de un destino.

El premio está abierto a seis categorías:

Sector Público

Grandes Empresas

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas privadas y/o comunitarias y emprendedores

Sociedad Civil

Investigación Académica

Destinos TurísticosCada una busca visibilizar proyectos que ya operan y que han logrado traducir el discurso de sostenibilidad en acciones medibles.

¿Quién puede participar?

En Sector Público pueden participar alcaldías, municipios, ministerios, organismos descentralizados, organizaciones regionales y fideicomisos público-privados, con programas, leyes, reglamentos o campañas ligadas al turismo, medio ambiente, cambio climático, conservación de ecosistemas, accesibilidad, inclusión, diversidad y protección del patrimonio.

En Grandes Empresas, el espectro abarca desde aerolíneas y hoteles hasta centros de convenciones, parques temáticos, Destination Management Companies (DMC) y plataformas de comercialización, con programas de descarbonización, economía circular, restauración ambiental, voluntariado o impacto social.

Los organizadores explicaron que en un entorno donde la sostenibilidad suele quedarse en el discurso, esta convocatoria exige una condición más incómoda y más útil: demostrar resultados.

La categoría de Mipymes, empresas comunitarias y emprendedores abre una ventana relevante para cooperativas, ejidos, empresas sociales y proyectos locales que trabajen con productos turísticos sostenibles, comercialización solidaria, conservación de patrimonio, inclusión, accesibilidad o adaptación climática.

En Sociedad Civil caben fundaciones y organizaciones sin fines de lucro con proyectos colectivos, conservación, educación o financiamiento innovador.

En Investigación Académica pueden postularse universidades, centros de investigación, tesis y estudios que aporten soluciones a problemáticas ambientales y sociales del sector.

Nuevas categorías

La nueva categoría de Destinos Turísticos está reservada para Destination Management Organizations (DMO) u organismos equivalentes. Habrá dos subcategorías: destinos maduros o consolidados y destinos emergentes. Los postulantes deberán acreditar trabajo colaborativo, reuniones recientes, instrumentos de seguimiento y elementos como planeación estratégica, gobernanza, plan de mercadeo, acción climática, resiliencia, certificaciones e indicadores de sostenibilidad.

Para participar, las iniciativas deben tener al menos dos años de operación y entregar carta de motivos, dos cartas de recomendación, fotografías, logotipo y un video de un minuto. Una vez enviado el expediente no se podrán hacer cambios y, durante la evaluación, también contará la votación en las redes oficiales del Summit.

El reconocimiento se entregará durante el Sustainable & Social Tourism Summit, que se realizará en la Ciudad de México del 1 al 4 de septiembre del 2026.

"Más que un escaparate, el premio se perfila como un filtro: separa las promesas del turismo responsable de los proyectos que ya pueden probar su impacto en el territorio", concluyó Rodríguez Abitia.

Más información del Premio 2026: sustainablesocialtourism.org/convocatoria-2026