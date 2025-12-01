MAJA Sportwear alcanza 100 tiendas y acelera expansión nacional

MAJA Sportwear llegó a su tienda número 100, ubicada en Cabo San Lucas, Baja California Sur, y con ello cerró un ciclo de expansión que la llevó a operar en los 32 estados del país. La empresa comenzó 2025 con 47 puntos de venta y en menos de doce meses duplicó su presencia nacional.

En entrevista con El Economista, José Ignacio De Nicolás, CEO de MAJA, dijo que este logro refleja la consolidación del modelo de retail outdoor que la marca ha construido desde su lanzamiento.

“La tienda 100 es un punto de referencia en nuestra operación. Confirma que el modelo funciona y que existe espacio para que una marca mexicana crezca y compita en categorías dominadas por compañías internacionales”, José Ignacio De Nicolás.

Un crecimiento que se sostiene

En cinco años, MAJA Sportwear se ha convertido en uno de los jugadores relevantes del segmento outdoor. La empresa reporta un crecimiento promedio del 300% anual y más de 450,000 prendas vendidas en 2024, tres veces más que el año previo. Actualmente tiene presencia en 62 ciudades.

El crecimiento se apoya en tiendas propias y unidades operadas por socios locales. De Nicolás explica que este modelo permitió acelerar la expansión sin comprometer la operación. “El objetivo no era solo abrir tiendas, sino asegurar consistencia en inventarios, servicio y producto”, mencionó.

Colecciones que impulsan el posicionamiento

Aunque la marca nació con enfoque en pesca y actividades al aire libre, MAJA amplió su catálogo a segmentos como athleisure, golf y pádel. Dos lanzamientos fueron determinantes en el último año.

El primero, la colaboración Jeep x MAJA, alineada al concepto “La aventura de tus sueños”, que integra prendas diseñadas para actividades en ruta y uso outdoor.

El segundo, la colección con Sergio “Checo” Pérez, que fortaleció la presencia de MAJA en el mercado deportivo con piezas inspiradas en la disciplina del conductor mexicano. Ambas líneas registran alta demanda y forman parte del portafolio estratégico de la empresa.

Un avance en su estrategia digital

MAJA presentó su nueva plataforma web el 3 de noviembre. El sitio integra inventarios de tienda física y e-commerce, mejora la velocidad de navegación y optimiza el sistema de búsqueda. La plataforma fue construida con miras a habilitar ventas internacionales en 2026.

José Ignacio De Nicolás afirma que la omnicanalidad será una parte central del siguiente ciclo de crecimiento. “Hoy necesitamos un sistema que soporte expansión en piso de venta y también la operación digital”, explica.

Rumbo a una nueva etapa

La tienda 100 marca el inicio de una fase enfocada en consolidación nacional y análisis de expansión fuera de México.

Explicó que en lo que resta del 2025, abrián un par de tiendas este año, la siguiente es en Aguascalientes.

Para 2026, MAJA evaluará modelos de entrada a Latinoamérica y nuevos formatos de tienda.

Dijo que la empresa también trabaja en colecciones para ciudades de clima frío, una línea de invierno y ajustes en diseño y materiales para ampliar públicos. En paralelo, reforzará áreas internas como recursos humanos, desarrollo de producto y análisis de mercado.

Con este avance, MAJA busca posicionarse como una marca mexicana con capacidad de competir en el retail outdoor y en segmentos de uso cotidiano ligados a la actividad física.